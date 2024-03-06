Глава МАГАТЕ Гроссі зустрівся з Путіним у Сочі: що відомо (відео)

За словами гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії, робоча зустріч представників "Росатома" і МАГАТЕ є "надзвичайно важливою". Він також заявив, що йому "дуже приємно" перебувати в РФ.

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У середу, 6 березня, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зустрівся з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це повідомила пресслужба Кремля.

Повідомляють, що з боку РФ у зустрічі також узяв участь генеральний директор російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом" Олексій Лихачов.

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Портал "Известия" пише, що під час бесіди з Путіним Гроссі назвав робочу зустріч представників "Росатома" і МАГАТЕ "надзвичайно важливою".

"Я ціную можливість і готовий з вами обговорювати всі ці теми. Мені дуже приємно перебувати в Росії", — цитують Гроссі росЗМІ.

Зі свого боку Путін, за словами журналістів, заявив, що РФ нібито робить усе для того, щоб підвищити безпеку атомних об'єктів, і готова ділитися своїми напрацюваннями в цій галузі із зацікавленими в цьому партнерами.

За інформацією видання, зустріч Путіна і Гроссі відбулася в російському місті Сочі, на території резиденції "Бочаров Ручей".

Путін зустрівся з Гроссі в Сочі

Нагадаємо, 6 лютого Гроссі відвідав Київ. Прибувши до української столиці, він зустрівся з представниками трьох відомств, які опікуються енергетичною галуззю, зокрема з міністром енергетики України Германом Галущенком.

Наступного дня, 7 лютого, Гроссі також відвідав окуповану російськими військами Запорізьку АЕС в Енергодарі. Гендиректор МАГАТЕ заявив, що під час поїздки оцінив дотримання п'яти принципів захисту станції.