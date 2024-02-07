"Немає місця для самозаспокоєння": гендиректор МАГАТЕ відвідав Запорізьку АЕС (фото)

Рафаель Гроссі вчетверте приїхав на захоплену росіянами Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі. Після цього Гроссі попрямує на переговори до Москви.

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Стан поточних систем електроживлення та охолодження, рівень кваліфікації персоналу перевіряв генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Під час мого четвертого візиту на ЗАЕС оцінив дотримання п'яти принципів захисту станції. … Це – життєво важливі оцінки для безпеки та захищеності об'єкта, і тут немає місця для самозаспокоєння", — написав Гроссі.

Тим часом російські ЗМІ пишуть, що Гроссі нібито заявив, що кількість прямих атак на ЗАЕС та обстріли навколо неї скоротилася, а МАГАТЕ не готове назвати винуватців обстрілів атомної електростанції.

Напередодні, 6 лютого, Гроссі заявив, що ситуація на ЗАЕС "крихка". Основні проблеми станом на зараз – це закінчення терміну експлуатації ядерного палива в реакторах, а також значне скорочення технічного персоналу станції. За словами Гроссі, з потрібних 10 тисяч працівників, на станції працює половина. Про детальну оцінку стану палива директор МАГАТЕ буде говорити на зустрічах з російськими високопосадовцями у Москві.

6 лютого генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі відвідав Київ. Він зустрічався з українськими урядовцями і президентом Володимиром Зеленським. Говорили про безпекову ситуацію на тимчасово окупованій росіянами ЗАЕС, а також ризики, які створюють росіяни на атомній електростанції, повідомили в Офісі президента України.