Запорізька АЕС та інші питання: гендиректор МАГАТЕ прибув до Києва (фото)

Очільник МАГАТЕ після наради з українськими урядовцями планує відвідати Запорізьку АЕС. Раніше представники цієї організації провели інспекцію на Чорнобильській атомній станції.

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6 лютого до Києва прибув генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі. Прибувши до української столиці, він зустрівся з представниками трьох відомств, які займаються енергетичною галуззю. Один зі співрозмовників, з яким Гроссі зустрівся насамперед, — це міністр енергетики Герман Галущенко. Про деталі візиту в Україні представник МАГАТЕ розповів у дописі у соцмережі X (Twitter).

Рафаель Гроссі перелічив, з ким саме йому вдалось поспілкуватись: з міністром Галущенком, з головою Державної інспекції ядерного регулювання України Олегом Коріковим та з президентом ДП "НАЕК "Енергоатом" Петром Котіковим.

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Одна з тем розмов — українські атомні станції, заявив представник МАГАТЕ. Також повідомив, що після відвідувань Києва вирушить з інспекцією на тимчасово окуповані території — відвідає Запорізьку АЕС.

В Telegram-каналі "Енергоатому" не згадують про майбутній візит Гроссі на Запорізьку АЕС. Однак вказують, що рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,60 м: рівень не змінюється протягом останніх двох тижнів. На порталі Міненерго поки що немає інформації про візит представника МАГАТЕ: пишуть, що ситуація в енергетиці стабільна, дефіциту електроенергії немає (станом на ранок 6 лютого) і можливий навіть експорт до Молдови. На порталі інспекції — допис про перевірку МАГАТЕ, яка відбулась на Чорнобильській АЕС.

Енергетика України — деталі

Зазначимо, у березні 2022 року, протягом перших кількох тижнів повномасштабного вторгнення РФ, ворог окупує українську атомну станцію — Запорізьку АЕС, розташовану біля міста Енергодар. Тривалий час окупанти не допускали представників МАГАТЕ у приміщення, однак згодом погодились на постійне перебування кількох осіб від цієї інституції. Після підриву Каховської ГЕС одне з питань, крім замінування, яке особливо турбувало українців та світову спільноту — обміління охолоджуючого ставка. Наслідком такого обміління міг стати радіоактивний викид: у зв'язку з цим навіть проводили навчання голів військових адміністрацій навколишніх регіонів України.

Взимку 2023-2024 рр. у ЗМІ розповіли, що Україна планує збудувати нові атомні блоки на існуючих станціях. Попередньо відомо, що їх можуть звести на Хмельницькій АЕС.

Тим часом росіяни продовжують завдавати ударів по енергетичних об'єктах України, частково повторюючи тактику, яку почали втілювати у життя восени 2023 року. Зокрема, під час нічного обстрілу Кривого Рогу 2 лютого сталось аварійне відключення і без світла залишились сотні тисяч жителів міста. Незадовго перед цим, 30 січня, сталось пошкодження ще одного об'єкта на околиці міста — тоді знеструмленими виявились 40 тис. абонентів та найближче промислове підприємство.