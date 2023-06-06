Масштаби екологічної катастрофи вийдуть далеко за межі України, — експерт про Каховську ГЕС

Підрив греблі Каховської ГЕС може мати катастрофічні наслідки. Це призведе не лише до підтоплення навколишніх сіл і навіть Херсона нижче по Дніпру, а й до проблем із охолодженням Запорізької АЕС та водопостачанням півдня України.

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Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що підрив російськими військовими Каховської ГЕС став найбільшою техногенною катастрофою у світі, яка сталася за останні кілька десятиліть. Це удар по глобальній продовольчій безпеці, яку Росія хоче підірвати. Політик упевнений, що катастрофа вплине на систему зрошення на півдні України. "Росіянам потрібен голод у країнах світу, зокрема, в Африці", — сказав Єрмак.

Експерт з водного та рибного господарства Андрій Неліпа, президент ВГО "Громада рибалок України" розповів Фокусу, чим загрожує підрив греблі Каховської ГЕС. За його словами, у небезпеці опинилися як люди, так і вся екосистема цього регіону.

"Без води можуть залишитися населені пункти вище Дніпра, адже падіння рівня води в Каховському водосховищі спричинить зменшення рівня ґрунтових вод — осушення колодязів і зрошувальних каналів, а також річок", — каже експерт.

Якщо рівень води знизиться хоча б на метр, то не працюватимуть питні водозабори, відповідно населення не отримуватиме питну воду.

За словами Неліпи, Каховська ГЕС – один із великих енергооб'єктів, дамба якого стримує близько 18 млн кубічних метрів води. Першочергова мета водосховища – зрошення півдня України.

"Якщо не працюватимуть зрошувальні системи, постраждає сільськогосподарська сфера. Заповнити водосховище знову можна буде лише навесні, коли буде приплив води. Насправді передбачити ризики від неконтрольованого витоку води з Каховського водосховища дуже важко. Коли такий об'єм води з великою швидкістю проноситься через села, то це може призвести до значних руйнувань берегової лінії, заплав та господарських споруд", — вважає експерт.

Рівень води у Новій Каховці внаслідок підриву ГЕС Фото: Громада Рибалок України Нова Каховка затоплена Фото: Громада Рибалок України

Крім іншого, продовжує Неліпа, знищується фауна та флора, гине безліч тварин, ймовірним є заболочування осушених земель та зміна кліматичного режиму регіону. Також можливе утворення нової пустелі внаслідок відкриття піщаного дна із супутніми кліматичними наслідками, такими як зменшення опадів, поява пилових бур та загальне підвищення температури в регіоні, що своєю чергою створить ризик посухи в полях центру та півдня України.

Низка питань, викликаних підривом ГЕС, стосуються якості води та негативними наслідками безпосередньо для річок. За словами експерта, масштаби екологічної катастрофи вийдуть далеко за межі України та стануть актуальними для всього Чорноморського регіону.

"Збитки, завдані цим терористичним актом навколишньому середовищу, будуть всеосяжними, довготривалими й непоправними. Постраждає вся екосистема. Тому це, по суті, реальний екоцид", — говорить Неліпа.

Загроза для Запорізької АЕС

В особливій небезпеці, на думку експерта, знаходиться і Запорізька атомна електростанція. Її охолоджують водою із Каховського водосховища. Якщо рівень води знизиться і виникне дефіцит у ставках-охолоджувачах, це автоматично означатиме загрозу ядерних аварій.

Колишній заступник головного бухгалтера ДП НАЕК "Енергоатом" Віктор Гайдуков прокоментував у Facebook ситуацію із Запорізькою АЕС.

"Насправді сталося те, про що неодноразово попереджали. Стався черговий, з надто важкими можливими наслідками, прояв ядерного тероризму. З обсягів Каховського водосховища відбувалося примусове охолодження конденсаторів парогенераторів як Запорізької ТЕС, так і Запорізької АЕС. З урахування того, що п'ять із шести блоків наразі переведені в режим "холодної зупинки", а один — у "гарячій зупинці", система охолодження працює виключно на зовнішній для АЕС електроенергії, і відсутність такого великого резервуара холодної води, як водосховище, може призвести до дуже важких наслідків, які вже не виправити", — написав Гайдуков.

Гайдуков щодо ситуації на Запорізькій АЕС Фото: Facebook

Нагадаємо, ЗС РФ завдали артилерійського удару по Херсону у момент, коли в обласному центрі тривала евакуація населення через підрив Каховської ГЕС. Двоє співробітників поліції внаслідок ворожої атаки зазнали поранень, коли допомагали рятувати людей.