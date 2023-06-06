Масштабы экологической катастрофы выйдут далеко за пределы Украины, — эксперт о Каховской ГЭС

Подрыв дамбы Каховской ГЭС может иметь катастрофические последствия. Это приведет не только к подтоплению окрестных сел и даже Херсона ниже по Днепру, но также к проблемам с охлаждением Запорожской АЭС и водоснабжением юга Украины.

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что подрыв российскими военными Каховской ГЭС стал самой большой техногенной катастрофой в мире, которая произошла за последние несколько десятилетий. Это удар по глобальной продовольственной безопасности, которую Россия хочет подорвать. Политик уверен, что катастрофа повлияет на систему орошения на юге Украины. "Россиянам нужен голод в странах мира, в частности, в Африке", — сказал Ермак.

Эксперт по водному и рыбному хозяйству Андрей Нелипа, президент ВОО "Община рыбаков Украины" рассказал Фокусу, чем грозит подрыв дамбы Каховской ГЭС. По его словам, в опасности оказались как люди, так и вся экосистема этого региона.

"Без воды могут остаться населенные пункты выше по Днепру, ведь падение уровня воды в Каховском водохранилище повлечет за собой уменьшение уровня грунтовых вод — осушение колодцев и оросительных каналов, а также рек", — говорит эксперт.

Если уровень воды снизится хотя бы на метр, то не будут работать питьевые водозаборы, соответственно, население не будет получать питьевую воду.

По словам Нелипы, Каховская ГЭС — один из крупных энергообъектов, дамба которого сдерживает около 18 млн кубических метров воды. Первоочередная цель водохранилища — орошение юга Украины.

"Если не будут работать оросительные системы, пострадает сельскохозяйственная сфера. Заполнить водохранилище снова можно будет только весной, когда будет приток воды. На самом деле, предсказать риски от неконтролируемой утечки воды из Каховского водохранилища очень трудно. Когда такой объем воды с большой скоростью проносится через села, то это может привести к значительным разрушениям береговой линии, пойм и хозяйственных сооружений", — считает эксперт.

Уровень воды в Новой Каховке в результате подрыва ГЭС Фото: Община рыбаков Украины Новая Каховка затоплена Фото: Община рыбаков Украины

Помимо прочего, продолжает Нелипа, уничтожается фауна и флора, гибнет множество животных, вероятным является заболачивание осушенных земель и изменение климатического режима региона. Также возможно образование новой пустыни в результате открытия песчаного дна с сопутствующими климатическими последствиями, такими как уменьшение осадков, появление пылевых бурь и общий подъем температуры в регионе, что в свою очередь создаст риск засухи в полях центра и юга Украины.

Ряд вопросов, вызванных подрывом ГЭС, касаются качества воды и негативными последствиями непосредственно для рек. По словам эксперта, масштабы экологической катастрофы выйдут далеко за пределы Украины и станут актуальными для всего Черноморского региона.

"Ущерб, нанесенный этим террористическим актом окружающей среде, будет всеобъемлющим, долговременным и невосполнимым. Пострадает вся экосистема. Поэтому это, по сути, – реальный экоцид", — говорит Нелипа.

Угроза для Запорожской АЭС

В особой опасности, по мнению эксперта, находится и Запорожская атомная электростанция. Ее охлаждают водой из Каховского водохранилища. Если уровень воды снизится и возникнет дефицит в прудах-охладителях, это автоматически будет означать угрозу ядерных аварий.

Бывший заместитель главного бухгалтера ГП НАЭК "Энергоатом" Виктор Гайдуков прокомментировал в Facebook ситуацию с Запорожской АЭС.

"На самом деле произошло то, о чем неоднократно предупреждали. Случилось очередное, со слишком тяжелыми возможными последствиями, проявление ядерного терроризма. Из объемов воды Каховского водохранилища производилось принудительное охлаждение конденсаторов парогенераторов как в Запорожской ТЭС, так и Запорожской АЭС. С учетом того, что пять из шести блоков на данный момент переведены в режим "холодной остановки", а один — в "горячей остановки", система охлаждения работает исключительно на внешней для АЭС электроэнергии. И отсутствие такого большого резервуара холодной воды, как водохранилище, может привести к очень тяжелым последствиям, которые уже не исправить", — написал Гайдуков.

Гайдуков о ситуации на Запорожской АЭС Фото: Facebook

Напомним, ВС РФ нанесли артиллерийский удар по Херсону в момент, когда в областном центре продолжалась эвакуация населения из-за подрыва Каховской ГЭС. Двое сотрудников полиции в результате вражеской атаки получили ранения, когда помогали спасать людей.