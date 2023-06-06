Крупнейшая техногенная катастрофа в мире, — у Зеленского отреагировали на подрыв Каховской ГЭС

Глава ОП Андрей Ермак считает, что цель этого террористического акта со стороны ВС РФ — подрыв глобальной продовольственной безопасности, так как без системы орошения посевам зерновых грозит гибель.

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Подрыв российскими военными Каховской ГЭС стал самой большой техногенной катастрофой в мире, которая произошла за последние несколько десятилетий. Такое мнение выразил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во вторник, 6 июня.

"Подрыв Каховской ГЭС — это самая большая рукотворная и техногенная катастрофа в мире за последние десятилетия. Она убивает экологию и негативно повлияет на жизнь сотен тысяч людей", — написал Ермак в своем официальном телеграм-канале.

Кроме того глава ОП назвал техногенную катастрофу на Каховской ГЭС ударом по глобальной продовольственной безопасности, которую Россия хочет подорвать. Потому что эта катастрофа повлияет на систему орошения на Юге Украины. Россиянам нужен голод в странах мира, в частности, в Африке.

"Сегодня мир также должен понять — это попытка террористами поднять ставки и напугать всех возможной ядерной катастрофой. Ответ на запугивание должен быть силовым. Потому что только силой возможно остановить это зло", — заключил Ермак.

Напомним, из-за подрыва Каховской ГЭС 80 населенным пунктам грозит затопление. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, эвакуационные мероприятия из зоны подтопления уже начались. Кроме того в ожидании стоят поезда, которые будут вывозить жителей подтопленных территорий в безопасный Николаев.

Во вторник, 6 июня в ВСУ объяснили причину подрыва Каховской ГЭС. По мнению спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, российские оккупанты поняли, что натворили, поэтому и сами начали экстренно эвакуироваться из опасных районов Херсонщины.