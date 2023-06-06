Подрыв Каховской ГЭС: оккупанты обстреляли Херсон во время эвакуации, есть раненые полицейские

После разрушения гидроэлектростанции в Херсонской области была объявлена эвакуация. Двое сотрудников полиции в результате вражеской атаки получили ранения, когда помогали спасать людей.

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ВС РФ нанесли артиллерийский удар по Херсону в момент, когда в областном центре продолжалась эвакуация населения из-за подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщила в соцсетях пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Пока мы пытаемся спасать, россияне продолжают обстреливать Херсон. Двое херсонских полицейских получили осколочные ранения во время эвакуационных мероприятий в городе", — говорится в публикации.

В МВД подчеркнули, что Россия – страна-террорист.

"Объявлена эвакуация, людей вывозят. А россияне накрывают артиллерией", — отметила пресс-служба.

Напомним, 6 июня россияне совершили подрыв Каховской ГЭС. В Херсонской области была объявлена эвакуация. Пресс-служба МВД опубликовала список населенных пунктов, откуда будут вывозить жителей на автобусах, и инструкции, как подготовиться.

Спикер обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что разрушение дамбы — это попытка РФ повлиять на позицию Украины. Однако, по ее словам, оккупанты не были готовы к масштабу последствий своего поступка и начали экстренно эвакуироваться.

В "Укргидроэнерго" проинформировали, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

По данным премьера Дениса Шмыгаля, в результате подрыва гидроэлектростанции под угрозой затопления оказались 80 населенных пунктов.