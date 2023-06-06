Станция восстановлению не подлежит: в "Укргидроэнерго" заявили о полном разрушении Каховской ГЭС

В компании предупреждают, что уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, а в течение следующих четырех дней ожидается срабатывание водохранилища.

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Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами не подлежит восстановлению. Об этом заявили в "Укргидроэнерго".

"В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней. По состоянию на 9:00 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, началась эвакуация, – говорится в сообщении.

В "Укргидроэнерго" отметили, что неконтролируемое снижение уровня водохранилища является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС, которой вода необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

Подрыв дамбы Каховской ГЭС

В ОК "Юг" утром 6 июня подтвердили подрыв российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что началась эвакуация населения из потенциально опасных районов. В 6:45 он сообщил о том, что вода достигнет критического уровня через пять часов.

В "Энергоатоме" заявили, что подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируется.

Город Херсон начал затапливать после подрыва дамбы Каховской ГЭС. Микрорайон Корабел обесточен, а из соображений безопасности власти анонсировали прекращение газоснабжения.