Подрыв Каховской ГЭС: в Херсонской области объявлена эвакуация населения, — ОВА (видео)
Жителей потенциально опасных районов просят подготовить документы и позаботиться о домашних любимцах. Угроза затопления существует для населенных пунктов по обоим берегам Днепра.
Российские захватчики взорвали Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области. В регионе началась эвакуация из потенциально опасных районов. Об этом сообщил 6 июня в соцсетях глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"Российская армия совершила очередной акт террора. Она взорвала Каховскую ГЭС. Через пять часов вода достанет критического уровня", — заявил он.
Чиновник заверил, что все службы работают и призвал местных подготовиться к эвакуации — собрать документы и вещи первой необходимости и ждать автобусов.
"Отдельно обращаюсь к жителям левого берега. Прошу сделать все возможное. Чтобы обезопасить себя и спасти свою жизнь, немедленно покиньте опасную территорию", — сказал Прокудин.
О подрыве дамбы Каховской ГЭС также написала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. Ведомство опубликовало инструкции по эвакуации.
В посте говорится, что подразделения Нацполиции и ГСЧС региона были подняты по тревоге для того, чтобы оповещать и эвакуировать из возможных зон затопления гражданское население. МВД назвало населенные пункты на правобережной части Днепра, из которых проводится эвакуация: села Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское и Садовое, а также город Херсон — остров Корабел.
Жителям, находящимся в зоне опасности, рекомендуют:
- выключить все электроприборы;
- взять документы и вещи первой необходимости;
- позаботиться о близких и домашних любимцах;
- следовать инструкциям спасателей и полицейских.
"И помните: враг пытается распространить дезинформацию, снять с себя ответственность за очередное преступление. Поэтому пользуйтесь информацией только из официальных источников Украины", — подчеркнула пресс-служба министерства.
Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский также прокомментировал ситуацию в соцсетях.
"Российские войска устроили очередной теракт, теперь с возможными негативными последствиями техногенного характера", — заявил он.
Чиновник также дополнил инструкции по эвакуации, напомнив о необходимости заботы о детях и маломобильных членах семьи. Он призвал жителей потенциально опасных территорий перекрыть газ перед отъездом.
"Сохраняйте спокойствие и помогайте друг другу. В единении наша сила", — написал Соболевский.
Напомним, 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве Каховской ГЭС. Скорость и объем воды пресс-служба не указала.
Ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявлял о том, что в результате падения уровня воды в Каховском водохранилище без доступа к питьевой воде могут остаться более 1 млн украинцев.