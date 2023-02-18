1 млн украинцев лишатся воды: оккупанты провоцируют катастрофу на юге Украины, — Минэкологии

По словам министра Стрельца, снижение уровня менее 12 м приведет к экологической катастрофе, поскольку произойдет вымирание многих видов рыб и биоразнообразия.

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Колоссальное падение уровня воды в Каховском водохранилище приводит к очень негативным последствиям. Сейчас уровень воды там 13,83 метра, при норме в 16 метров. Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец на брифинге в Медиацентре Украина.

По его словам, если тенденция будет продолжаться, то более 1 млн украинцев останутся без доступа к питьевой воде.

Также Стрелец продемонстрировал инфорграфику, на которой можно увидеть, к каким последствиям может привести падения уровня воды в Каховском водохранилище.

К примеру, экологическая катастрофа случится, если уровень воды упадет к отметке в 12,70 метров.

[ + – ] Уроень воды в Каховском водохранилище

"А снижение уровня менее 12 м приведет к экологической катастрофе, поскольку произойдет потеря многих видов рыб и биоразнообразия", — сказал министр.

По его словам, умышленный слив воды российскими оккупантами и осушение Каховского водохранилища – это ядерный терроризм, так как под угрозой находится охлаждение ядерных реакторов Запорожской АЭС.

[ + – ] Руслан Стрелец о ситуации с Каховским водохранилищем. Смотреть с 11:45

Ранее Фокус писал, что оккупанты осушают Каховское водохранилище. По словам экспертов, под угрозой находится обеспечение питьевой водой сотен тысяч украинцев, а также почти полумиллиона акров сельхозугодий. Однако самое важное – без воды в Каховском водохранилище не сможет работать система охлаждения Запорожской АЭС.

Также сообщалось, что российские оккупанты завезли на Запорожскую АЭС персонал из Калининской АЭС. Учить россиян должны были украинские инструкторы, но они отказались. Поэтому, как рассказывают в "Энергоатоме", им заблокировали доступ к рабочим местам.