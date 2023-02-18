1 млн українців втратять воду: окупанти провокують катастрофу на півдні України, — Мінекології

За словами міністра Стрільця, зниження рівня менше ніж 12 м призведе до екологічної катастрофи, оскільки відбудеться вимирання багатьох видів риб та біорізноманіття.

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Колосальне падіння рівня води у Каховському водосховищі призводить до дуже негативних наслідків. Нині рівень води там 13,83 метра, при нормі 16 метрів. Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець на брифінгу у Медіацентрі Україна.

За його словами, якщо тенденція триватиме, то понад 1 млн українців залишаться без доступу до питної води.

Також Стрілець продемонстрував інфорграфіку, де можна побачити, до яких наслідків може призвести падіння рівня води в Каховському водосховищі.

Наприклад, екологічна катастрофа трапиться, якщо рівень води впаде до позначки 12,70 метрів.

[ + – ] Рівень води в Каховському водосховищі

"А зниження рівня менш як 12 м призведе до екологічної катастрофи, оскільки відбудеться втрата багатьох видів риб та біорізноманіття", — сказав міністр.

За його словами, умисне зливання води російськими окупантами та осушення Каховського водосховища – це ядерний тероризм, оскільки під загрозою знаходиться охолодження ядерних реакторів Запорізької АЕС.

[ + – ] Руслан Стрілець про ситуацію з Каховським водосховищем. Дивитись з 11:45

Раніше Фокус писав, що окупанти осушують Каховське водосховище. За словами експертів, під загрозою знаходиться забезпечення питною водою сотень тисяч українців, а також майже півмільйона акрів сільгоспугідь. Проте найважливіше – без води у Каховському водосховищі не зможе працювати система охолодження Запорізької АЕС.

Також повідомлялося, що російські окупанти завезли на Запорізьку АЕС персонал із Калінінської АЕС. Вчити росіян мали українські інструктори, але вони відмовилися. Тому, як розповідають у "Енергоатомі", їм заблокували доступ до робочих місць.