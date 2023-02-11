Катастрофа на Запорізькій АЕС: окупанти осушують Каховське водосховище (фото)

За словами експертів, під загрозою знаходиться забезпечення питною водою сотень тисяч українців, а також майже півмільйона акрів сільгоспугідь. Проте найважливіше – без води у Каховському водосховищі не зможе працювати система охолодження Запорізької АЕС.

Related video

Росія осушує Каховське водосховище на Херсонщині, ставлячи під загрозу безпеку на найбільшій в Європі атомній електростанції – Запорізькій АЕС. Про це пише NPR.

Видання пише, що вода почала зменшуватися з Каховського водосховища ще в листопаді 2022 року. Вона йде через шлюзові затвори гідроелектростанції, контрольованої російськими військами. Так, рівень води у водосховищі впав до найнижчої позначки за три десятиліття. В результаті вздовж резервуару утворилася берегова лінія.

За словами журналістів, через спад води в Каховському водосховищі під загрозою знаходиться забезпечення питною водою сотень тисяч українців, а також майже півмільйона акрів сільгоспугідь. Проте найважливіше – без води у Каховському водосховищі не зможе працювати система охолодження Запорізької АЕС.

[ + – ] Каховська ГЕС Фото: Connie Hanzhang Jin/NPR

Географ зі Шведського університету сільськогосподарських наук Браян Кунс заявив, що водосховище необхідне для постачання водою посушливих сільськогосподарських угідь у південній частині України. Мережа каналів, що ведуть із водосховища, зрошує близько 200 000 га землі.

Видання пише, що після успішного контрнаступу ЗСУ у Херсонській області окупанти підірвали дорогу над греблею Каховської ГЕС, яка регулює рівень води у водосховищі. Шлюзові ворота греблі залишилися практично незайманими. Однак відразу після вибуху з'ясувалося, що російські сили навмисно використовували два козлові крани на підконтрольній Росії стороні греблі, щоб відкрити додаткові шлюзові затвори, дозволивши воді почати виливатися з водосховища.

Журналісти пишуть, що дані радіолокаційної альтиметрії показують поточний рівень водосховища на позначці 14 метрів, що приблизно на 2 метри нижче за його нормальну висоту. З грудня рівень води у водосховищі впав до найнижчого рівня за 30 років супутникових спостережень.

[ + – ] Запорізька АЕС 2022 рік [ + – ] Запорізька АЕС 2023 рік Фото: NPR

За словами метеоролога Девіда Хелмса, Росія хоче завадити Україні експортувати сільськогосподарську продукцію, щоби ще більше нашкодити її економіці.

"Це все одно, що відключити електромережу", — сказав він.

У матеріалі сказано, що у Запорізькій обласній військовій адміністрації припускають, що метою осушення водоймища може бути частково затоплення території на південь від греблі, щоб не дати українським силам форсувати річку Дніпро.

Видання нагадало, що ще минулого тижня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило про свою поінформованість щодо ризиків.

Раніше Фокус писав, що Сили спеціальних операцій повідомили, що ЗС РФ влаштували "блокаду" Енергодару. За інформацією Центру національного спротиву, із міста неможливо виїхати. Росіяни не випускають мешканців заради того, щоб використовувати їх як живий щит.

Також повідомляється, що російські окупанти завезли на Запорізьку АЕС персонал з Калінінської АЕС. Вчити росіян мали українські інструктори, але вони відмовилися. Тому, як розповідають у "Енергоатомі", їм заблокували доступ до робочих місць.