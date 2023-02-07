До 15 тисяч заручників: ЗС РФ влаштували "блокаду" Енергодару, — Сили спецоперацій

За інформацією Центру національного спротиву, із міста неможливо виїхати. Росіяни не випускають мешканців заради того, щоб використовувати їх, як живий щит.

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В окупованому Енергодарі Запорізької області російські війська дедалі частіше викрадають співробітників Запорізької атомної електростанції, які відмовляються підписувати контракти із компанією "Росатом". Про це розповіли у Центрі національного спротиву, який функціонує при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

За інформацією підпілля, велика кількість працівників станції після окупації відмовилася працювати і зараз на ЗАЕС утворився дефіцит. Викрадаючи українських енергетиків, окупанти намагаються "переконати" їх працювати на РФ. Родичам викрадених працівників не розказують, де їх тримають.

У ЦНС також повідомили, що раніше росіяни заблокували доступ на станцію майже 1500 українських працівників. Наразі ЗС РФ не можуть ні запустити, ні експлуатувати енергоблоки ЗАЕС.

Крім того, російські війська продовжують "блокаду" Енергодару. З міста неможливо виїхати, росіяни не випускають мешканців заради того, щоб використовувати їх, як живий щит. За даними місцевої влади, у місті заблокували близько 10-15 тисяч місцевих із 53 тисяч, які проживали до окупації.

Нагадаємо, 3 лютого мер Мелітополя Іван Федеров розповів, що в Енергодарі підірвали автомобіль, який належав колаборанту та експоліцейському Євгену Кузьміну. Окупаційна адміністрація підтвердила, що внаслідок вибуху загинув "працівник МВС".

Раніше, 14 січня, градоначальник Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що росіяни розпочали пошук персоналу для роботи на ЗАЕС. За його словами, заяви російських пропагандистів про масове співробітництво працівників енергооб'єкта з "Росатомом" сильно перебільшені.