"За оголошеннями": окупанти шукають персонал для роботи на ЗАЕС, – мер Енергодару

За словами Дмитра Орлова, заяви російських пропагандистів щодо масової співпраці співробітників Запорізької АЕС із "Росатомом" сильно перебільшені.

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Росіяни розпочали пошуки персоналу для роботи на Запорізькій атомній електростанції у тимчасово окупованому Енергодарі. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов на своїй сторінці у Telegram.

Мер Енергодару зазначив, що окупанти шукають співробітників на ядерний об'єкт, розповсюджуючи відповідні оголошення на своїх інформаційних ресурсах. На думку чиновника, це свідчить про те, що українські фахівці не хочуть співпрацювати із країною-агресором.

"Вже всім очевидно, що оптимістично намальована картинка пропагандистів про велику кількість атомників, які уклали контракти з "Росатомом" (як вони стверджували, близько 3000 осіб) не відповідає дійсності, і цифра дуже перебільшена", — пише мер.

Дмитро Орлов також зазначив, що працівники станції усвідомлюють всю складність свого становища. На українських енергетиках лежить відповідальність за безпеку більшої частини Європи.

За словами Орлова, кампанія з примусового підписання договорів із "Росатомом" лише погіршила і без того непросту ситуацію на Запорізькій АЕС.

"Як наслідок: на посади висококваліфікованих фахівців у сфері атомної енергетики, які вимагають специфічних знань, висококласної підготовки та досвіду, регулярної переатестації, навчання тощо, скоро братимуть будь-кого з вулиці — просто за оголошеннями", — обурився Орлов.

Чиновник також звернувся до світової спільноти, вказавши на те, що персонал ЗАЕС вже тривалий час перебуває в надважких умовах і потребує підтримки.

Нагадаємо, що згідно із заявою головного держінспектора з ядерної та радіаційної безпеки Олега Корікова на брифінгу 10 січня, окупанти використовують ЗАЕС як військову базу та ремонтують там військову техніку.

Ще Фокус писав про те, що, на думку глави "Енергоатому" Петра Котіна, єдиний реалістичний спосіб повернути Запорізьку АЕС під контроль України — деокупація за допомогою ЗСУ. Про це Котін сказав в інтерв'ю газеті Bloomberg 4 січня.