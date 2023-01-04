"Сподіваємось на ЗСУ": глава "Енергоатому" розповів, як повернути контроль над ЗАЕС

За словами Петра Котіна, створення так званої зони безпеки навколо ЗАЕС неможливе і єдиний шанс відновити контроль над станцією — це вдатися до силового сценарію.

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Єдиний реалістичний спосіб повернути Запорізьку атомну електростанцію під контроль України – це деокупувати її за допомогою ЗСУ. Таку думку висловив голова "Енергоатому" Петро Котін в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, Україна має силою повернути собі контроль над Запорізькою АЕС, оскільки створення зони безпеки на станції не є реалістичним.

"Ми не думаємо, що це (створення зони безпеки, — ред.) реалістично. Настав новий рік, і немає створення цієї зони", — прокоментував ситуацію Котін.

Він уточнив, що єдиний надійний спосіб повернути АЕС з-під контролю російських окупантів — це вдатися до силового сценарію, який реалізують українські військові.

"Найбільше ми сподіваємось на українські збройні сили", — резюмував глава "Енергоатому".

Наприкінці грудня 2022 року в Міненергетики розповіли про хитрі плани РФ щодо Запорізької АЕС. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, Росія пропонує замінити військові збройні сили на росгвардійців. Однак у розумінні України демілітаризація — це повне виведення всіх окупантів, включаючи представників "Росатому".

Фокус також писав про те, що 30 грудня група експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомила про вибухи біля Запорізької атомної електростанції, які призвели до пошкодження лінії електропередач. В організації також згадали про необхідність якнайшвидшої ліквідації наслідків обстрілу, оскільки збитки було завдано останній функціонуючій резервній лінії електропередач ЗАЕС.