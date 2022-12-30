На території ЗАЕС пролунали вибухи, пошкоджено лінію електропередач, – МАГАТЕ

Представники агентства повідомили, що підключення ЗАЕС до останньої резервної лінії електропередач було перервано через пошкодження.

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Група експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомила про вибухи біля Запорізької атомної електростанції, які призвели до пошкодження лінії електропередач. Про це розповів генеральний директор організації Рафаель Маріано Гроссі.

За словами Гроссі, резервну лінію електропередач на 330 кВ, яка постачала ЗАЕС, тимчасово відключили. У МАГАТЕ повідомили, що рівень пошкодження наразі не встановлено, проте фахівці вже почали ремонтні роботи.

В організації також згадали про необхідність якнайшвидшої ліквідації наслідків обстрілу, оскільки збитки було завдано останній функціонуючій резервній лінії електропередач ЗАЕС.

Наголошується, що на даний момент усі шість реакторів станції зупинили свою роботу, проте потребують електропостачання для охолодження та інших заходів ядерної безпеки. За даними МАГАТЕ, із чотирьох ліній електропередач на 750 кВ зараз функціонує лише одна.

Рафаель Гроссі заявив, що бойові дії біля українського ядерного об'єкта мають бути негайно зупинені та нагадав про потенційні загрози ядерній безпеці. Гендиректор МАГАТЕ зазначив, що на цю тему тривають консультації з представниками України та РФ.

На офіційному сайті МАГАТЕ також повідомили, що за даними української сторони, на решті трьох атомних електростанцій країни йде поступове відновлення продуктивності. Раніше рівень генерації електрики було знижено у зв'язку з обстрілом ЗС РФ 29 грудня на території України.

Нагадаємо, що 28 грудня українські дипломати виступили з офіційною заявою, в якій висловлено протест проти незаконного приїзду на територію ЗАЕС російського чиновника Сергія Кирієнка.

Фокус також писав, що 23 грудня з'явилося повідомлення про намір МАГАТЕ розгорнути свої місії на всіх ядерних об'єктах України. Делегації можуть вирушити до Хмельницької, Рівненської, Південно-Української атомних електростанцій, а також до Чорнобильської Зони відчуження.

Ще ми повідомляли, що 19 грудня над Південноукраїнською АЕС був помічений іранський бойовий безпілотник "Шахед". У національній атомній компанії "Енергоатом" вказали на те, що цей інцидент є порушенням ядерної та радіаційної безпеки.