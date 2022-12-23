МАГАТЕ збирається розгорнути свої місії на всіх ядерних об'єктах України, — Гроссі

За словами голови МАГАТЕ, делегації спрямують до Хмельницької, Рівненської, Південноукраїнської атомних електростанцій, а також до Чорнобильської Зони відчуження.

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Міжнародне агентство з атомної енергетики готується до розміщення своїх делегацій на всіх чотирьох ядерних об'єктах України. Про це заявив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Ці місії спрямовані на надання технічної підтримки та допомоги в міру необхідності, щоб допомогти підтримувати високий рівень безпеки та знизити ризик ядерного інциденту чи аварії", — йдеться у повідомленні.

Гроссі нагадав, що 16 грудня Росія вкотре обстріляла ракетами енергетичну інфраструктуру України. Через це Хмельницька та Рівненська АЕС знизили потужність, а Південноукраїнська АЕС відключилася від електромережі. На щастя, жодна з атомних електростанцій не втратила зовнішнього електропостачання. Так, уже зараз, як повідомляється, на трьох АЕС знову працюють усі дев'ять реакторів.

Крім того, глава МАГАТЕ розповів про ситуацію на Запорізькій АЕС, яка перебуває в окупації РФ. Він зустрівся з генеральним директором російської державної атомної компанії "Росатом" Олексієм Ліхачовим. Вони обговорили план створення безпечної зони навколо ЗАЕС. Раніше план обговорювали й українські енергетики.

"План допоможе запобігти ядерній аварії, припинивши обстріл зони навколо найбільшої в Європі станції", — заявив Гроссі.

Він зазначив, що ситуація залишається нестабільною і дуже небезпечною. За його словами, працівники ЗАЕС, а також мешканці окупованого Енергодару зазнають сильного стресу через бойові дії, які проходять поруч.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль уже говорив про те, що МАГАТЕ спрямує технічні місії до всіх АЕС України. Метою цих місій є гарантування безпеки роботи станцій, а також фіксування можливих обстрілів із боку ЗС РФ.

Також Фокус писав, що в МАГАТЕ заявили, що угода між Україною та РФ передбачає вивезення зброї із ЗАЕС. За словами Гроссі, Київ і Москва погодилися не вести обстріл станції і не відкривати вогонь на її території.