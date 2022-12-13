На постійній основі: МАГАТЕ направить технічні місії до всіх АЕС України, — Шмигаль

Метою цих місій є гарантування безпеки роботи станцій, а також фіксування можливих обстрілів з боку ЗС РФ.

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Технічні місії МАГАТЕ на постійній основі будуть спрямовані на всі атомні станції в Україні з метою підвищення технологічної безпеки. Такого рішення вдалося дійти під час зустрічі з керівником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, угоди про присутність місій МАГАТЕ на українських АЕС було досягнуто під час зустрічі в Парижі, де обговорювали найважливіший пункт мирного плану Володимира Зеленського щодо демілітаризації Запорізької атомної електростанції.

"Рафаель Гроссі повідомив, що найближчим часом МАГАТЕ направить технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні. Незалежні експерти організації будуть працювати на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. Це значно підвищить технічну й технологічну безпеку", — Написав у Telegram прем'єр-міністр.

Шмигаль додав, що метою місій є гарантування безпеки роботи станцій, а також фіксування всіх можливих спроб зовнішнього впливу, зокрема, обстрілів з боку російських збройних сил.

Крім того, український прем'єр і голова МАГАТЕ обговорили кроки щодо демілітаризації ЗАЕС. У розмові Шмигаль наголосив на важливості якнайшвидшого припинення незаконних дій РФ на українській станції.

Раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв'ю заявив, що виведення російських військ із Запорізької АЕС стане обов'язковим пунктом угоди між Україною, РФ та МАГАТЕ. Гроссі зазначив, що українська сторона наполягає на виведенні військ із території ЗАЕС, і МАГАТЕ підтримує цю вимогу. Росія ж зі свого боку не проти такої умови.

Проте вже 6 грудня представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва не має наміру передавати контроль над Запорізькою АЕС у межах угоди про створення зони ядерної безпеки. За її словами, Росія не веде прямого діалогу з Україною щодо ситуації на атомній станції. Щобільше, Захарова звинуватила українську сторону в обстрілах та "спробах захоплення" ЗАЕС.