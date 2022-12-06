"Не може бути й мови": у РФ відмовилися передавати контроль над Запорізькою АЕС

Представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія не веде з Україною переговори щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС. За її словами, станція знаходиться на російській території.

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Російська Федерація не має наміру передавати контроль над Запорізькою атомною електростанцією у рамках угоди про створення зони ядерної безпеки. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова на офіційному сайті МЗС РФ.

Захарова заявила, що між Росією та Україною немає прямого діалогу щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Представник МЗС РФ звинуватила українську сторону в обстрілах та "спробах захоплення" станції.

"Можливі параметри декларації про створення зони захисту ядерної та фізичної ядерної безпеки ЗАЕС ми обговорюємо із Секретаріатом МАГАТЕ, який своєю чергою намагається взаємодіяти з Україною", — йдеться у повідомленні.

За словами представника МЗС, у МАГАТЕ мають забезпечити виконання Україною угод про ядерну безпеку. Захарова також заперечує можливість відходу російських військ із території Запорізької АЕС.

"Ні про який висновок ЗАЕС з-під російського контролю або передачу контролю над нею якійсь "третій стороні" не може бути й мови. Станція знаходиться на російській території й повністю управляється Росією", — зазначила Марія Захарова.

На думку Захарової, фізичну та ядерну безпеку атомної електростанції може належним чином забезпечити лише Російська Федерація.

Офіційний представник МЗС РФ також спростувала слова генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі про швидке укладання російсько-української угоди щодо ЗАЕС. При цьому Захарова наголосила, що в Росії готові до візиту Гроссі та мають намір обговорити з ним "широке коло питань".

Раніше Фокус повідомляв, що заступник головного інженера Запорізької АЕС перейшов на бік росіян. Про це розповів президент державного підприємства НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Ще ми писали, що, на думку радника голови ВП Михайла Подоляка, окупанти незабаром покинуть ЗАЕС. Подоляк заявив, що російські військові вже готуються до "негативного наступу".