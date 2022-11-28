Готуються до "негативного наступу": у Зеленського розповіли про ситуацію на ЗАЕС

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, проукраїнська позиція МАГАТЕ й успіхи української армії на фронті вже незабаром змусять російських окупантів залишити територію атомної електростанції.

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Уже невдовзі російські військові, які окупували Запорізьку АЕС в Енергодарі, покинуть її територію. Адже МАГАТЕ в цьому питанні зайняло проукраїнську позицію, розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

"Росія тільки борди може поставити, мовляв, вона тут назавжди. У військовому плані вона може чекати цікавих подій у Запорізькій області, тому вже почала підготовку до "негативного" наступу", — сказав Подоляк, коментую ситуацію, що склалася на Запорізькій АЕС.

За словами радника глави Офісу президента, окупанти збиралися ультимативно вимагати в МАГАТЕ визнати цей об'єкт юридично об'єктом "Росатому". Проте організація вирішила відстоювати законні інтереси України щодо цього питання.

У МАГАТЕ прямо заявили про те, що жодного "Росатому" на території ЗАЕС бути не може, так само як і будь-якої іншої не юридичної команди.

Також міжнародна організація вимагала від росіян створити конкретну демілітаризовану зону 10-15 км навколо станції та прибрати звідти військових і все озброєння.

Нагадаємо, ЗС РФ можуть залишити територію Запорізької АЕС. У росЗМІ все частіше почала з'являтися інформація про те, що росіянам потрібно вийти з території ЗАЕС і передати ядерний об'єкт під контроль МАГАТЕ.

Дещо раніше "Росатом" заговорив про можливу атомну катастрофу на Запорізькій АЕС. Російська компанія заздалегідь поклала відповідальність за катастрофу на Україну, яка нібито вважає допустимим невеликий ядерний інцидент.