Готовятся к "отрицательному наступлению": у Зеленского рассказали о ситуации на ЗАЭС

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, проукраинская позиция МАГАТЭ и успехи украинской армии на фронте уже в скором времени заставят российских оккупантов покинуть территорию атомной электростанции.

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Уже в скором времени российские военные, которые оккупировали Запорожскую АЕС в Энергодаре, покинут ее территорию. Ведь МАГАТЭ в этом вопросе заняло проукраинскую позицию, рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

"Россия только борды может поставить, мол, она здесь навсегда. В военном плане она может ждать интересных событий в Запорожской области, поэтому уже начала подготовку к "отрицательному" наступлению", – сказал Подоляк, комментирую сложившуюся ситуацию на Запорожской АЭС.

По словам советника главы Офиса президента, оккупанты собирались ультимативно требовать у МАГАТЭ признать этот объект юридически объектом "Росатома". Однако организация решила отстаивать законные интересы Украины в этом вопросе.

Так, в МАГАТЭ прямо заявили о том, что никакого "Росатома" на территории ЗАЭС быть не может, равно как и любой другой не юридической команды.

Также международная организация потребовала от россиян сделать конкретную демилитаризованную зону 10 – 15 км вокруг станции и убрать оттуда военных и все вооружение.

Напомним, ВС РФ могут покинуть территорию Запорожской АЭС. В росСМИ все чаще стала появляться информация о том, что россиянам нужно выйти с территории ЗАЭС и передать ядерный объект под контроль МАГАТЭ.

Несколько ранее "Росатом" заговорил о возможной атомной катастрофе на Запорожской АЭС. Российская компания заранее возложила ответственность за катастрофу на Украину, которая якобы "считает допустимым небольшой ядерный инцидент".