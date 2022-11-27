"Крадуть все": ЗС РФ можуть залишити територію Запорізької АЕС, — Енергоатом

У росЗМІ все частіше почала з'являтися інформація про те, що росіянам потрібно вийти з території ЗАЕС та передати ядерний об'єкт під контроль МАГАТЕ.

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Російські війська найближчим часом можуть залишити територію захопленої Запорізької АЕС в Енергодарі. Про це в ефірі телемарафону заявив голова національної атомної енергокомпанії "Енергоатом" Петро Котін.

За його словами, українські енергетики зараз бачать ознаки того, що ЗС РФ готується до відступу та виходу з території захопленої Запорізької АЕС в Енергодарі.

Петро Котін зазначив, що у російських ЗМІ частіше почала з'являтися інформація про те, що окупаційному контингенту варто було б залишити ЗАЕС і передати ядерний об'єкт під контроль міжнародних експертів із МАГАТЕ. Глава "Енергоатому" припустив, що військовослужбовці ЗС РФ "збирають валізи" і крадуть із території Запорізької АЕС все, що бачать перед собою.

"В останні тижні ми отримуємо фактично інформацію, що з'явилися ознаки того, що росіяни, можливо, збираються залишити Запорізьку АЕС... Дуже багато почало з'являтися публікацій у російській пресі про те, що ЗАЕС, можливо, варто було б покинути, можливо, її варто передати під контроль МАГАТЕ", — продовжив Котін, коментуючи можливий відступ загарбників.

Водночас, як попередив глава "Енергоатому", зараз рано розмірковувати про вихід окупаційних військ із ядерного об'єкту. Котін окремо нагадав, що ЗС РФ "напихали" Запорізьку АЕС бойовою технікою та вибухівкою, а також замінували територію атомної станції.

Декількома днями раніше "Росатом" заговорив про можливу атомну катастрофу на Запорізькій АЕС. Російська компанія заздалегідь поклала відповідальність за катастрофу на Україну, яка нібито вважає допустимим невеликий ядерний інцидент.

Також повідомлялося, що на Запорізькій АЕС стався витік після чергового обстрілу ЗС РФ. Через атаку російських військ було пошкоджено один із резервуарів на атомній станції. Витік, за даними МАГАТЕ, став одним із найсерйозніших інцидентів на Запорізькій АЕС за останні місяці.