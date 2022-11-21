На ЗАЕС стався витік: МАГАТЕ озвучило наслідки обстрілу ЗС РФ

Через атаку було пошкоджено один з резервуарів на атомній станції — це один із найсерйозніших інцидентів на АЕС за останні місяці, повідомили в агентстві.

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Внаслідок обстрілів Запорізької атомної електростанції у тимчасово окупованому Енергодарі, що сталися минулими вихідними, було пошкоджено резервуари для зберігання конденсату. Це призвело до нерадіоактивного витоку та масштабних пошкоджень на майданчику станції. Інцидент став одним з найсерйозніших на АЕС за останні місяці. Такого висновку дійшли експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), йдеться у пресрелізі на сайті організації.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, експерти підтвердили, що, попри силу обстрілів, що сталися у суботу ввечері та в неділю, "ключове обладнання залишилося непошкодженим і не виникало безпосередніх проблем з ядерною безпекою".

Група експертів повідомила, що стан шести реакторних блоків залишається стабільним, також підтверджено цілісність відпрацьованого палива, свіжого палива та ядерних відходів у сховищах.

"Спостереження групи включали пошкодження резервуарів для зберігання конденсату, що викликало нерадіоактивний витік, кілька ударів по головній дорозі вздовж реакторів станції, а також по виведеній з ладу залізниці, трубопровід стисненого повітря, уражений уламками, два удари по покрівлі спеціальної допоміжної будівлі, незначні видимі ушкодження трубопроводу зарядки зрошувачів, а також два удари в районі караульного приміщення", — йдеться у пресрелізі агентства.

Фахівці вже почали усувати пошкодження, проводиться прибирання майданчика АЕС після атак, додали у МАГАТЕ.

У зв'язку з поновленням обстрілів територією Запорізької АЕС Гроссі активізував консультації щодо встановлення захисної зони на об'єкті.

У повідомленні організації не згадується, яка саме сторона здійснила обстріл АЕС. "Енергоатом" заявляв, що за атаку відповідальні війська РФ.

Нагадаємо, 20 листопада "Енергоатом" інформував про масовані обстріли Запорізької АЕС, які вели російські війська. Під час атаки ЗС РФ здійснили щонайменше 12 ударів по території ядерного об'єкта, внаслідок яких постраждала інфраструктура станції.

Водночас у російській держкорпорації "Росатом" заявили, що не відкидають можливу атомну аварію на захопленій Запорізькій АЕС.