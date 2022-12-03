Угода між Україною та РФ передбачає виведення зброї із ЗАЕС, Москва не проти, — МАГАТЕ

За словами гендиректора організації Рафаеля Гроссі, Київ та Москва погодилися не вести обстріл станції і не відкривати вогонь на її території.

Related video

Виведення озброєння із Запорізької атомної електростанції стане одним із обов'язкових пунктів угоди України та Росії з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це генеральний директор організації Рафаель Маріано Гроссі заявив в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

За його словами, українська сторона наполягає на тому, щоб російські війська прибрали всю зброю з території Запорізької АЕС, і МАГАТЕ підтримує ці вимоги. Російська сторона не проти такої умови і не просить нічого натомість.

"Це те, чого вимагають українці, і їхня точка зору зрозуміла. І це в будь-якому випадку було б частиною загальної домовленості", — зазначив Рафаель Гроссі.

На думку глави МАГАТЕ, Україна та Росія домовляться про створення зони безпеки для ЗАЕС до кінця року. Він зазначив, що під час переговорів сторони вже досягли значного прогресу в обговоренні кількох ключових пунктів, а незабаром МАГАТЕ може організувати зустріч між президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

По-перше, Україна та Росія погодилися, що не повинні як обстрілювати атомну електростанцію, так і вести вогонь із її території. По-друге, сторони визнали співпрацю з МАГАТЕ єдиною нагодою досягти угоди.

2 грудня з'явилася інформація, що російські війська готуються залишити територію ЗАЕС. Вони можуть піти на такий крок, якщо Росія отримає гарантії безперебійного транзиту нафти та газу територією України.

До цього "Енергоатом" повідомив, що заступник головного інженера Запорізької АЕС Юрій Черничук перейшов на бік Росії. Президент компанії Петро Котін звинуватив співробітника у зраді та співпраці з окупаційною владою. За його словами, Юрій Черничук допомагає росіянам легалізувати захоплення ЗАЕС та агітує інших працівників.