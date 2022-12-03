Сделка между Украиной и РФ предусматривает вывод оружия с ЗАЭС, Москва не против, — МАГАТЭ

По словам гендиректора организации Рафаэля Гросси, Киев и Москва согласились не вести обстрелы станции и не открывать огонь на ее территории.

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Вывод вооружения с Запорожской атомной электростанции станет одним из обязательных пунктов соглашения Украины и России с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом генеральный директор организации Рафаэль Мариано Гросси заявил в интервью итальянской газете La Repubblica.

По его словам, украинская сторона настаивает, чтобы российские войска убрали все оружие с территории Запорожской АЭС, и МАГАТЭ поддерживает эти требования. Российская сторона не против такого условия и не просит ничего взамен.

"Это то, чего требуют украинцы, и их точка зрения ясна. И это в любом случае было бы частью общей договоренности", — отметил Рафаэль Гросси.

По мнению главы МАГАТЭ, Украина и Россия договорятся о создании зоны безопасности для ЗАЭС до конца года. Он отметил, что во время переговоров стороны уже достигли значительного прогресса в обсуждении нескольких ключевых пунктов, а в скором времени МАГАТЭ может организовать встречу между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Во-первых, Украина и Россия согласились, что не должны как обстреливать атомную электростанцию, так и вести огонь с ее территории. Во-вторых, стороны признали сотрудничество с МАГАТЭ единственной возможностью достичь соглашения.

2 декабря появилась информация, что российские войска готовятся покинуть территорию ЗАЭС. Они могут пойти на такой шаг, если Россия получит гарантии бесперебойного транзита нефти и газа по территории Украины.

До этого "Энергоатом" сообщил, что заместитель главного инженера Запорожской АЭС Юрий Черничук перешел на сторону России. Президент компании Петр Котин обвинил сотрудника в измене и сотрудничестве с оккупационными властями. По его словам, Юрий Черничук помогает россиянам легализовать захват ЗАЭС и агитирует других работников.