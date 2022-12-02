ВС РФ готовятся уйти с Запорожской АЭС, — росСМИ

Оккупанты, по словам журналистов, пойдут на такой шаг, если получат гарантии бесперебойного транзита нефти и газа по территории Украины.

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ВС РФ могут покинуть территорию Запорожской АЭС при одном условии. Об этом пишет российское издание "Медуза", ссылаясь на свои источники в Кремле.

По данным журналистов, в ближайшее время российские войска могут покинуть Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре. Контроль над ядерным объектом передадут либо Киеву, либо специалистам МАГАТЭ.

Вместе с этим, как утверждают инсайдеры, ВС РФ пойдут на такой шаг при одном условии. Кремль ожидает получить гарантии бесперебойного транзита нефти и газа по территории Украины. Один из инсайдеров заверяет, что Москва готова к подобной сделке с Киевом.

"Качать и продавать нефть и газ очень важно для российского бюджета", — открыто заявил осведомленный собеседник.

Еще один инсайдер, приближенный к Кремлю, утверждает, что зимой ВС РФ могут начать новое наступление, а намеки на сделки и переговоры с Киевом необходимы для того, чтобы Москва получила оперативную паузу на передовой и смогла подготовить максимальное количество мобилизованных граждан для ведения боевых действий.

Отметим, что еще 27 декабря президент "Энергоатома" Петр Котин сообщил о возможном выходе ВС РФ с территории Запорожской АЭС.

В Кремле, в свою очередь, утверждают, что российские войска ни при каких обстоятельствах не планируют покидать Запорожскую АЭС в Энергодаре.