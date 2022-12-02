ЗС РФ готуються піти із Запорізької АЕС, — росЗМІ

Окупанти, за словами журналістів, підуть на такий крок, якщо отримають гарантії безперебійного транзиту нафти та газу по території України.

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ЗС РФ можуть залишити територію Запорізької АЕС за однієї умови. Про це пише російське видання "Медуза", посилаючись на свої джерела в Кремлі.

За даними журналістів, найближчим часом російські війська можуть залишити Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі. Контроль за ядерним об'єктом передадуть або Києву, або фахівцям МАГАТЕ.

Водночас, як стверджують інсайдери, ЗС РФ піде на такий крок за однієї умови. Кремль очікує отримати гарантії безперебійного транзиту нафти та газу по території України. Один з інсайдерів запевняє, що Москва готова до подібної угоди з Києвом.

"Качати і продавати нафту та газ дуже важливо для російського бюджету", — відкрито заявив обізнаний співрозмовник.

Ще один інсайдер, наближений до Кремля, стверджує, що взимку ЗС РФ можуть розпочати новий наступ, а натяки на угоди та переговори з Києвом необхідні для того, щоб Москва отримала оперативну паузу на передовій і змогла підготувати максимальну кількість мобілізованих громадян для ведення бойових дій.

Зазначимо, що ще 27 грудня президент "Енергоатому" Петро Котін повідомив про можливий вихід ЗС РФ із території Запорізької АЕС.

У Кремлі, зі свого боку, стверджують, що російські війська за жодних обставин не планують залишати Запорізьку АЕС в Енергодарі.