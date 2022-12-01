"Удар по энергетике": зам главного инженера ЗАЭС перешел на сторону врага, — Энергоатом

По словам президента компании Петра Котина, Юрий Черничук уволен и за свою деятельность будет привлечен к ответственности. К сотрудничеству с оккупационной администрацией он подталкивал и других работников ЗАЭС.

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Юрий Черничук, заместитель главного инженера Запорожской АЭС, выполнявший обязанности руководителя станции во время войны, решил помочь оккупантам легализовать преступный захват АЭС, об этом заявил президент государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в своем обращении к сотрудникам станции. Пост опубликован в Telegram-канале.

"С грустью должен констатировать очередной удар под дых отечественной энергетике в целом и Запорожской атомной станции в частности", — говорится в обращении президента, обвинившего Юрия Черничука в измене Украине.

Глава "Энергоатома" также отметил, что Черничук уже уволен и за свою деятельность будет привлечен к ответственности. Сообщается, что к сотрудничеству с оккупационной администрацией он подталкивал и других работников ЗАЭС.

"Российские оккупанты все больше давят на проукраинский персонал ЗАЭС, запугивают и шантажируют вас, даже не пускают на рабочие места", — говорится в сообщении.

Котин призвал сотрудников не подписывать "жалких контрактов с преступным Росатомом и аффилированными с ним конторами".

По его словам, фейковая АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" распространяет слухи о том, что тысячи украинских атомщиков с радостью перешли в Росатом. Он назвал это "циничной ложью".

"Переход в рашистскую структуру сделает вас прямыми пособиями агрессора, а значит, врагами собственных соотечественников", — предупредил Котик, добавив, что оккупанты используют ЗАЭС главным образом в качестве военной базы и средства ядерного шантажа.

Глава компании уточнил, что все выплаты и социальные льготы сотрудникам будут выплачиваться в полном объеме, независимо от того, что оккупанты могут и не допусках атомщиков на рабочие места.

Он также попытался отговорить сотрудников от "ужасной ошибки", ценой которой может оказаться "их будущее и будущее близких".

"Россию скоро выгонят, а с печатью предателя придется жить до кончины. Этого не должно произойти!" — отметил он.

Напомним, что у Зеленского рассказали о ситуации на ЗАЭС и назвали текущую активность оккупантов подготовкой к "отрицательному наступлению". Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что проукраинская позиция МАГАТЭ и успехи ВСУ в обозримом будущем вынудят оккупантов уйти с захваченной АЭС.

Ранее Фокус сообщал, что в Кремле прокомментировали возможный уход ВС РФ с территории ЗАЭС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает, что российские войска готовятся оставить территорию станции.