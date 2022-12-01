"Удар по енергетиці": заступник головного інженера ЗАЕС перейшов на бік ворога, — Енергоатом

За словами президента компанії Петра Котіна, Юрія Чернічука звільнено і за свою діяльність буде притягнуто до відповідальності. До співпраці з окупаційною адміністрацією він підштовхував інших працівників ЗАЕС.

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Юрій Черничук, заступник головного інженера Запорізької АЕС, який виконував обов'язки керівника станції під час війни, вирішив допомогти окупантам легалізувати злочинне захоплення АЕС, про це заявив президент державного підприємства НАЕК "Енергоатом" Петро Котін у своєму зверненні до працівників станції. Пост опублікований у Telegram-каналі.

"З сумом маю констатувати черговий удар під дих вітчизняної енергетики загалом та Запорізькій атомній станції зокрема", — йдеться у зверненні президента, який звинуватив Юрія Чернічука у зраді України.

Глава "Енергоатому" також зазначив, що Чернічука вже звільнено і за свою діяльність буде притягнуто до відповідальності. Повідомляється, що до співпраці з окупаційною адміністрацією він підштовхував інших працівників ЗАЕС.

"Російські окупанти все більше тиснуть на проукраїнський персонал ЗАЕС, залякують та шантажують вас, навіть не пускають на робочі місця", — йдеться у повідомленні.

Котін закликав співробітників не підписувати "жалюгідних контрактів зі злочинним Росатомом та афілійованими з ним конторами".

За його словами, фейкова АТ "Експлуатаційна організація Запорізької АЕС" поширює чутки про те, що тисячі українських атомників з радістю перейшли до Росату. Він назвав це "цинічною брехнею".

"Перехід у рашистську структуру зробить вас прямими посібниками агресора, а отже ворогами власних співвітчизників", — попередив Котін, додавши, що окупанти використовують ЗАЕС переважно як військову базу та засоби ядерного шантажу.

Глава компанії уточнив, що всі виплати та соціальні пільги співробітникам виплачуватимуть у повному обсязі, незалежно від того, що окупанти можуть і не допускати атомників на робочі місця.

Він також спробував відмовити співробітників від "жахливої помилки", ціною якої може виявитися "їхнє майбутнє та майбутнє близьких".

"Росію скоро виженуть, а з печаткою зрадника доведеться жити до смерті. Цього не має статися!" — зауважив він.

Нагадаємо, що у Зеленського розповіли про ситуацію на ЗАЕС та назвали поточну активність окупантів підготовкою до "негативного наступу". Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що проукраїнська позиція МАГАТЕ та успіхи ЗСУ в найближчому майбутньому змусять окупантів піти з захопленої АЕС.

Раніше Фокус повідомляв, що в Кремлі прокоментували можливий відхід ЗС РФ з території ЗАЕС. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заперечує, що російські війська готуються залишити територію станції.