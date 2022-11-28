Не может быть: в Кремле прокомментировали возможный вывод войск из Запорожской АЭС

Спикер президента РФ Песков отрицает предположение главы украинского "Энергоатома" о скором уходе российских войск с территории ЗАЭС.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запорожская атомная электростанция все еще контролируется российской стороной. По словам Пескова, военнослужащие РФ не собираются покидать АЭС, пишет Reuters.

В издании отмечают, что глава украинской атомной энергетической компании Петр Котин ранее заявлял о перспективе ухода оккупантов с территории Запорожской АЭС. Котин отмечал, что подобная информация начала мелькать в российских СМИ.

"Очень много стало появляться публикаций в российской прессе о том, что ЗАЭС, возможно, стоило бы покинуть, возможно, ее стоит передать под контроль МАГАТЭ", — говорил глава "Энергоатома" в эфире всеукраинского телемарафона.

О том, что солдаты оккупационной армии могут выйти из ЗАЭС также говорил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, у Украины есть шанс вернуть станцию под свой контроль.

"Линия обороны начинает отступать к границам Российской Федерации", — цитирует Подоляка Reuters.

В Москве опровергают данную информацию и утверждают, что войска Российской Федерации не планируют отступать с территории Запорожской АЭС.

"Не надо искать признаки там, где их нет и быть не может", — прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков во время одного из брифингов.

Авторы публикации упомянули о том, что пребывание российских военных на территории станции может привести к ядерной катастрофе. В связи с этим в Международном агентстве по атомной энергии намерены создать защитную зону вокруг ЗАЭС.

Напомним, что из-за массированных ракетных атак ВС РФ по украинской инфраструктуре четыре атомные станции были отключены от электроснабжения. В связи с этим предприятия были переведены на аварийный режим работы.

Еще Фокус писал, что все атомные электростанции Украины смогли восстановить доступ к национальной энергосети. В МАГАТЭ отметили, что Запорожская АЭС находится в режиме остановки. При этом станция нуждается в электроснабжении для поддержания безопасности.