"Линия обороны подвигается": ВС РФ не смогут удержать Запорожскую АЭС, — Подоляк

Тем временем в оккупационной администрации Энергодара заявляют, что Россия не намерена выходить из оккупированного города и атомного объекта.

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Российские войска не смогут удержать захваченную в марте Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре Запорожской области. Линия обороны оккупантов постепенно подвигается к границам России. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEДОМ.

"Ведь когда Россия захватила Крым и все международные представительства махнули рукой и сказали: "Ну ладно", то теперь такая история не пройдет", — сказал он.

Подоляк также отметил, что сейчас весь мир открыто заявляет о том, что у российского "Росатома" нет никакой юридической силы над ЗАЭС. Атомный объект является украинским.

Напомним, 27 ноября в компании "Энергоатом" сообщили, что ВС РФ могут покинуть территорию Запорожской АЭС. В ведомстве предположили, что российские военные готовятся к выходу и воруют все, что видят перед собой. Кроме того, В росСМИ все чаще стала появляться информация о том, что россиянам нужно выйти с территории ЗАЭС и передать ядерный объект под контроль МАГАТЭ.

Тем временем в оккупационной администрации оккупированного Энергодара заявили, что Запорожская АЭС остается под контролем России.

"СМИ активно распространяют фейки о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставление ЗАЭС. Данная информация не соответствует действительности", — сказано в сообщении.

Ранее, 21 ноября в "Росатоме" заговорили о возможной катастрофе на ЗАЭС. Оккупанты ответственность за возможную катастрофу возложили на Украину, которая якобы "считает допустимым небольшой ядерный инцидент".