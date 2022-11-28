"Лінія оборони рухається": ЗС РФ не зможуть утримати Запорізьку АЕС, — Подоляк

Тим часом в окупаційній адміністрації Енергодара заявляють, що Росія не має наміру виходити з окупованого міста та атомного об'єкту.

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Російські війська не зможуть утримати захоплену в березні Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі Запорізької області. Лінія оборони окупантів поступово рухається до кордонів Росії. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу FREEДІМ.

"Адже коли Росія захопила Крим і всі міжнародні представництва махнули рукою і сказали: "Ну гаразд", то тепер така історія не пройде", — сказав він.

Подоляк також зазначив, що зараз весь світ відкрито заявляє про те, що російський "Росатом" не має жодної юридичної сили над ЗАЕС. Атомний об'єкт є українським.

Нагадаємо, 27 листопада в компанії "Енергоатом" повідомили, що ЗС РФ можуть залишити територію Запорізької АЕС. У відомстві припустили, що російські військові готуються до виходу та крадуть усе, що бачать перед собою. Крім того, у росЗМІ все частіше почала з'являтися інформація про те, що росіянам потрібно вийти з території ЗАЕС і передати ядерний об'єкт під контроль МАГАТЕ.

Тим часом в окупаційній адміністрації окупованого Енергодара заявили, що Запорізька АЕС залишається під контролем Росії.

"ЗМІ активно розповсюджують фейки про те, що Росія нібито планує вихід з Енергодара та залишення ЗАЕС. Ця інформація не відповідає дійсності", — сказано в повідомленні.

Раніше, 21 листопада в "Росатомі" заговорили про можливу катастрофу на ЗАЕС. Окупанти відповідальність за можливу катастрофу поклали на Україну, яка нібито вважає допустимим невеликий ядерний інцидент.