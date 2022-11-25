Все АЭС Украины смогли восстановить доступ к национальной энергосети, – МАГАТЭ

По информации главы агентства Рафаэля Гросси, Запорожская АЭС получила доступ к сети 24 ноября. Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая атомные станции подключились сегодня.

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Все четыре атомные электростанции в Украине смогли восстановить доступ к национальной энергосети после массированного обстрела РФ энергетических объектов 23 ноября. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Как уточняется, вчера, 24 ноября, к сети подключилась Запорожская АЭС.

"ЗАЭС, крупнейшая в Европе атомная электростанция, находится в режиме остановки, но по-прежнему нуждается в электроэнергии для поддержания основных функций безопасности и охраны", –– комментируют в МАГАТЭ.

Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая атомные станции подключились к энергосети в субботу, 25 ноября. В настоящее время АЭС снова вырабатывают электроэнергию для Украины.

По словам Гросси, на Чернобыльской АЭС также восстановлено электроснабжение.

Помимо этого, глава МАГАТЭ проинформировал, что агентство завершило миссию экспертов по ядерной безопасности в Чернобыле.

Как отмечается, ее цель –– "проложить путь к модернизации и усовершенствованию систем ядерной безопасности станции". Эксперты организации, находившиеся в Зоне отчуждения в течение недели, на месте ознакомились с потребностями атомной электростанции в обеспечении безопасности и предоставили свои рекомендации по радиационному мониторингу.

Аналогичные миссии также должны быть направлены на Ровенскую, Южно-Украинскую и Хмельницкую площадки по запросу украинской стороны.

Ранее Фокус в своей статье рассказывал, что атомная энергетика в Украине стала главной целью российских ракет. Российский ракетный терроризм не только уничтожает энергетическую инфраструктуру, но и расшатывает ядерную безопасность в Украине, где на четырех АЭС — 15 действующих энергоблоков суммарной мощностью 13,835 ГВт.