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Усі АЕС України змогли відновити доступ до національної енергомережі, – МАГАТЕ

рівненська АЕС Блекаут
Фото: Flickr | Усі українські АЕС відновили доступ до енергомережі

За інформацією голови агентства Рафаеля Гроссі, Запорізька АЕС отримала доступ до мережі 24 листопада. Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька атомні станції під'єдналися сьогодні.

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Усі чотири атомні електростанції в Україні змогли поновити доступ до національної енергомережі після масованого обстрілу РФ енергетичних об'єктів 23 листопада. Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Як уточнюється, учора, 24 листопада, до мережі приєдналася Запорізька АЕС.

"ЗАЕС, найбільша в Європі атомна електростанція, знаходиться в режимі зупинки, але, як і раніше, потребує електроенергії для підтримки основних функцій безпеки та охорони", — коментують у МАГАТЕ.

Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька атомні станції під'єдналися до енергомережі у п'ятницю, 25 листопада. Наразі АЕС знову виробляють електроенергію для України.

За словами Гроссі, на Чорнобильській АЕС також відновлено електропостачання.

Окрім цього, глава МАГАТЕ поінформував, що агентство завершило місію експертів з ядерної безпеки в Чорнобилі.

Як зазначається, її мета — "прокласти шлях до модернізації та вдосконалення систем ядерної безпеки станції". Експерти організації, які перебували в Зоні відчуження протягом тижня, на місці ознайомилися з потребами атомної електростанції у гарантуванні безпеки та надали свої рекомендації щодо радіаційного моніторингу.

Аналогічні місії також мають бути спрямовані на Рівненський, Південноукраїнський та Хмельницький майданчики на запит української сторони.

Раніше Фокус у своїй статті розповідав, що атомна енергетика в Україні стала головною метою російських ракет. Російський ракетний тероризм не тільки знищує енергетичну інфраструктуру, а й розхитує ядерну безпеку в Україні, де на чотирьох АЕС — 15 робочих енергоблоків сумарною потужністю 13,835 ГВт.