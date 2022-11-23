Атом под прицелом. Зачем Россия бьет ракетами по атомным станциям Украины

Российский ракетный террор продолжается — 23 ноября ВС РФ снова били по энергетической инфраструктуре Украины. Удары российских террористов ведут к аварийным отключениям блоков украинских атомных станций. К чему могут привести обстрелы энергетической инфраструктуры вокруг АЭС Украины, как развиваются события на захваченной ЗАЭС и что стоит за ажиотажем вокруг малых модульных реакторов.

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Российский ракетный терроризм не только уничтожает энергетическую инфраструктуру, но и расшатывает ядерную безопасность в Украине, где на четырех АЭС — 15 действующих энергоблоков суммарной мощностью 13,835 ГВт. Во время варварской агрессии России все они — в зоне риска. Самая большая в Европе по совокупной мощности Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) оккупирована. Остальные АЭС страдают от повреждений энергетической инфраструктуры.

23 ноября россияне вновь целились по энергообъектам. Как сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко, на Южноукраинской АЭС произошла аварийная остановка энергоблоков. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что энергоблоки ХАЭС отключены от энергосистемы. Ранее во время российских ракетных обстрелов 15 ноября Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС) полностью потеряла доступ к электросети и была вынуждена временно переключиться на дизельные генераторы. Об этом со ссылкой на информацию от украинских властей заявил Рафаэль Мариано Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

[ + – ] После обстрела 15 ноября ХАЭС проработала на генераторах в течение девяти часов Фото: Facebook

В МАГАТЭ объясняют, что реакторам, даже когда они остановлены и не производят электроэнергию, электропитание нужно для охлаждения и других важных функций ядерной безопасности. Поэтому на случай любых форс-мажоров АЭС оборудуются дизель-генераторами, которые могут обеспечивать потребности в электроэнергии в течение нескольких дней, пока повреждения не будут устранены.

Согласно сообщению МАГАТЭ, подключение ХАЭС к электросети было полностью утрачено в 18:35 15 ноября, из-за чего пришлось остановить два реактора станции. Подключение через две резервные линии удалось восстановить более чем через девять часов. Тем временем, Ривненская атомная электростанция (РАЭС) в результате обстрела потеряла подключение к одной из линий электропередач напряжением 750 кВ, из-за чего мощность была снижена, а один из четырех блоков автоматически отключился. Гросси предупредил: ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью в Украине может внезапно ухудшиться, повышая риск ядерной аварии.

Под ударом. Чем угрожает обесточивание украинских АЭС

"Влияние ракетных обстрелов на работу АЭС достаточно существенно, но информация об этом закрыта. Например, подробности о последних событиях на РАЭС и ХАЭС, из-за которых возник ощутимый дефицит электроэнергии, мы узнали только из сообщения МАГАТЭ", — комментирует ситуацию Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий.

По словам Корольчука, проблемы с подстанциями, которые могут находиться не только возле АЭС, но и дальше по маршруту поставок электроэнергии по регионам, заключаются в их отключении при обстреле, необходимости переключения на резервные линии, если они есть, и осуществлении оперативного ремонта.

Также собеседника Фокуса беспокоит, что энергоблоки постоянно повышают свою мощность, фактически осуществляя маневренную деятельность, хоть и контролируемую. И если ХАЭС, по словам эксперта, проектировалась, как единственная станция в Украине, где были разрешены официальные испытания, эксперименты и тестирования по снижению и увеличению мощности, то есть, маневренности, то на РАЭС такое не предполагалось.

[ + – ] Для РАЭС риски усиливает ее относительно небольшое расстояние от границы с Беларусью Фото: пресс-служба Минэнерго

Отключение АЭС от сети может иметь угрожающие последствия. Чтобы избежать их, в случае отсутствия энергопитания блоки подключаются к генераторам. Как отмечалось выше, два блока ХАЭС недавно проработали так в течение девяти часов.

"Если генераторы не будут работать и не будет электроэнергии из других источников следующим действием должна стать полная остановка блоков — даже не перевод их в холодное состояние, а фактически начало процесса консервации АЭС. Если реализуется этот пессимистический сценарий, станция фактически выпадет из работы. Поэтому наши энергетики будут до последней возможности поддерживать питание блоков от генераторов и подвозить топливо для них", — говорит Корольчук. По словам эксперта, переведенные в холодное состояние блоки могут работать от генераторов 10-14 дней, которых должно хватить для решения вопроса даже с блэкаутом глобального масштаба.

"При отключении электропитания от сети включаются резервные генераторы, и блок нужно расхолаживать. Чтобы перевести его в холодное состояние, снизить температуру первого контура, который снимает тепло от ядерной реакции, нужно 15 часов, а далее электроэнергия необходима для работы насосов и прочего, — объясняет Ольга Кошарна, эксперт по ядерной энергетике. — Однако дизель-генераторы на станциях — довольно старые, еще советского производства, и хотя их модернизировали, нет гарантии стопроцентной безотказности".

Собеседница Фокуса предупреждает: в случае отказа генераторов, начинается отсчет времени до начала расплавления активной зоны реактора, что чревато последствиями, как на Фукусиме. Особенно велик риск возникновения такой угрожающей ситуации на ЗАЭС, которая находится под контролем оккупантов. В случае с РАЭС риски усиливает ее относительно небольшое расстояние от границы с Беларусью.

Напомним, во время "холодной остановки" ядерный реактор не генерирует электроэнергию. То есть, когда блоки вынужденно переводят в такой режим, в энергосистеме возникает дефицит генерации электроэнергии, а не только пропускной способности электросетей, от чего Украина страдает после начала террористических атак россиян на энергосистему в октябре 2022 года.

"15 ноября россияне били по узловым трансформаторным подстанциям, из-за чего на ХАЕС перебили все четыре линии снятия мощности по 750 кВ. На РАЕС перебили одну линию 750 кВ, из-за чего блоки ВВЭР-1000 остановились, а два меньших реактора в совокупности давали 600 мВт. На Южноукраинской станции также перебили одну линию на Одессу. В результате, из-за обстрела 15 ноября в одночасье Украина потеряла 4 тыс. МВт мощностей. Поскольку до начала войны украинская и российская энергосистемы были синхронизированы, россияне хорошо знают все "тонкие места", куда нужно наносить удары", — объясняет Ольга Кошарна.

К сожалению, повторения таких ситуаций, как 15 ноября, в дальнейшем нельзя исключать. Как отмечает Кошарна, атаки повторяются, как только украинская сторона успевает хоть как-то отремонтировать повреждения. Например, ключевую подстанцию, которая снабжает Киев, ВС РФ бомбили уже пять раз. Ремонт осложняет то, что подстанции Украине достались в наследство от СССР, и аналогов оборудования в Европе не найти. Поэтому прогнозы продолжения веерных и экстренных отключений электроэнергии, в том числе, и из-за дефицита генерации, вполне реалистичны, как минимум, до окончания отопительного сезона.

[ + – ] Жить и работать в условиях постоянных отключений света украинцам придется как минимум до марта Фото: Getty Images

Опасная оккупация. Как развивается ситуация на захваченной ЗАЭС

Наиболее критическая ситуация сложилась на ЗАЭС, которая находится под контролем россиян, используется ими в качестве военной базы и подвергается обстрелам. МАГАТЭ сообщает, что неоднократные обстрелы на площадке ЗАЭС вечером 19 ноября и утром 20 ноября повредили здания, системы и оборудование, а некоторые взрывы произошли возле реакторов.

"Опять же, нам повезло, что потенциально серьезного ядерного инцидента не произошло. В следующий раз нам может не повезти. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы в следующий раз такого не было", – прокомментировал это событие Рафаэль Мариано Гросси.

[ + – ] Оккупированная ЗАЭС используется россиянами в качестве военной базы Фото: AFP [ + – ] Оккупированная ЗАЭС используется россиянами в качестве военной базы Фото: Baltnews [ + – ] Оккупированная ЗАЭС используется россиянами в качестве военной базы Фото: Открытые источники [ + – ] Оккупированная ЗАЭС используется россиянами в качестве военной базы Фото: Фото: Прес-служба Енергоатому [ + – ] Захваченная россиянами ЗАЭС подвергается обстрелам и страдает от разрушений [ + – ] Захваченная россиянами ЗАЭС подвергается обстрелам и страдает от разрушений Фото: AFP [ + – ] Захваченная россиянами ЗАЭС подвергается обстрелам и страдает от разрушений [ + – ] Захваченная россиянами ЗАЭС подвергается обстрелам и страдает от разрушений [ + – ] Ситуацию на ЗАЭС контролирует миссия МАГАТЭ Фото: Открытые источники [ + – ] Рафаэль Мариано Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, лично посетил захваченную станцию [ + – ] Рафаэль Мариано Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, лично посетил захваченную станцию Фото: ТАСС

За тревожными сообщениями ядерного регулятора стоят личные трагедии тысяч сотрудников предприятия.

"Персонал станции истощен психологически, а для того, чтобы принимать нестандартные и ответственные решения по ремонту инфраструктуры, поврежденных после обстрелов трубопроводов и кабелей, необходимо душевное равновесие, — говорит Ольга Кошарна. — Оккупанты заставляют сотрудников подписывать контракты с "Росатомом". Мне известен прецедент, когда инженеру, отказавшемуся от этого, сначала аннулировали пропуск на АЭС, а через неделю показательно потащили в застенки".

Издание The Wall Street Journal в своем недавнем материале со ссылкой на данные Энергоатома сообщает, что более 200 сотрудников ЗАЭС были задержаны, и десятки считаются пропавшими без вести. Основываясь на свидетельствах очевидцев, в статье рассказывают, что дух некоторых людей был сломлен, настолько сильно их избивали.

[ + – ] Генеральный директор ЗАЭС Игорь Мурашов был задержан оккупантами и освобожден в том числе благодаря усилиям главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси

С другой стороны, над персоналом довлеет ответственность за коллаборационизм в Украине. Ведь в НАЭК "Энергоатом" призывают информировать о возможных случаях государственной измены, коллаборационизма и подписания заявлений, соглашений и контрактов с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием "Росатома".

Напомним, сейчас энергоблоки на ЗАЭС в оккупированном Энергодаре находятся в холодном состоянии, то есть – не производят электроэнергию. Последний энергоблок остановили 11 сентября. Неоднократно энергопитание во время отключений от сети приходилось поддерживать за счет генераторов. Вернуть станцию под контроль Украины — это и спасти ее сотрудников от страшного существования под дулом автоматов, и вернуть в энергосеть Украины электроэнергию — шесть блоков ЗАЭС мощностью 6 ГВт.

"Если ЗАЭС вернется под контроль Украины, сначала туда зайдет армия, спецслужбы, и только после этого можно будет говорить о возобновлении работы. И пока нет оснований сомневаться в том, что станция заработает в энергосистеме Украины", — говорит Юрий Корольчук.

Воздушные замки. Почему малые модульные реакторы сейчас не помогут

Сейчас украинские СМИ активно обсуждают создание в Украине инновационной энергетической системы на базе малых модульных реакторов. Уполномоченный президента США по вопросам климата Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко уже анонсировали соответствующий пилотный проект, о чем сообщает пресс-служба Государственного департамента США. Однако, как бы ни хотелось усмотреть в этом проекте панацею для решения энергетических проблем, речь идет о далекой перспективе.

[ + – ] Малые модульные реакторы — перспективная технология будущего Фото: BBC

"Это теория в прямом смысле слова. Есть научные разработки в этом направлении, но пока это сырой "бумажный" продукт. Нам фактически предлагается включиться в процесс исследования, разработки и сотрудничества для выхода на производство. И открытым остается вопрос, будет ли часть этого производства в Украине или мы будем выступать только в роли площадки для обустройства этих установок", — комментирует Юрий Корольчук.

То есть, малые модульные реакторы, по мнению Корольчука, не изменят ситуацию в Украине ни сейчас, ни через 1-3 года. Корольчук также сомневается в целесообразности замены сотнями малых модульных реакторов мощностью 100-150 кВт действующих в Украине 15-ти энергоблоков, которые гораздо легче балансировать и администрировать, чем, скажем, 150 малых.

"Для того, чтобы такие начинания реализовывать, нужно иметь утвержденную правительством программу развития отрасли, которая должна вписываться в энергетическую стратегию Украины. Программу по атомной энергетике должны были утвердить еще в 2020 году, но этого сделано не было. А по причине войны с Россией сейчас необходима уже другая стратегия", — комментирует Ольга Кошарна.

Уточним, что разработку долгосрочной программы развития атомной энергетики Украины в рамках реализации "Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года" предполагал указ президента Украины №406/2020. Также Кошарна предупреждает, что в мире малые модульные реакторы еще не запущены в эксплуатацию, а по украинскому законодательству, можно использовать только референтные технологии.

Тем не менее, опрошенные Фокусом эксперты сходятся во мнении, что этими перспективными технологиями, в любом случае, нужно заниматься. По мнению Корольчука, малые реакторы можно использовать, как маневренную генерацию.

"Это очень перспективное направление. Украине стоит создать совместное предприятие и максимально локализовывать производство малых модульных реакторов, чтобы сделать хаб для их продажи в Индию, Китай, страны Ближнего востока и др. Для развития стоит рассматривать разные варианты подобных проектов и выбирать лучшие" — продолжает Ольга Кошарна.

Собеседница Фокуса напоминает: для развития этого направления "Энергоатом", а также Государственный центр ядерной и радиационной безопасности в 2019 году подписали меморандум с Holtec International о создании консорциума по изучению и внедрению в Украине технологии малых модульных реакторов SMR-160. Однако позже появилась инициатива достройки четвертого энергоблока Хмельницкой АЭС и еще четырех энергоблоков других атомных электростанций Украины, а НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse подписали меморандум о сотрудничестве.

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