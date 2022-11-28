Не може бути: у Кремлі прокоментували можливе виведення військ з Запорізької АЕС

Спікер президента РФ Пєсков заперечує припущення глави українського "Енергоатому" про швидкий відхід російських військ з території ЗАЕС.

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Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Запорізька атомна електростанція все ще контролюється російською стороною. За словами Пєскова, військовослужбовці РФ не збираються залишати АЕС, пише Reuters.

У виданні зазначають, що голова української атомної енергетичної компанії Петро Котін раніше заявляв про перспективу виходу окупантів із території Запорізької АЕС. Котін зазначав, що подібна інформація почала з'являтися в російських ЗМІ.

"Дуже багато почало з'являтися публікацій у російській пресі про те, що ЗАЕС, можливо, варто було б покинути, можливо, її варто передати під контроль МАГАТЕ", — говорив голова "Енергоатому" в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Про те, що солдати окупаційної армії можуть вийти з ЗАЕС, також говорив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. На його думку, Україна має шанс повернути станцію під свій контроль.

"Лінія оборони починає відступати до кордонів Російської Федерації", — цитує Подоляка Reuters.

У Москві спростовують цю інформацію та стверджують, що війська Російської Федерації не планують відступати з території Запорізької АЕС.

"Не треба шукати ознак там, де їх немає і бути не може", — прокоментував ситуацію Дмитро Пєсков під час одного з брифінгів.

Автори публікації згадали, що перебування російських військових на території станції може призвести до ядерної катастрофи. У зв'язку з цим у Міжнародному агентстві з атомної енергії мають намір створити захисну зону навколо ЗАЕС.

Нагадаємо, що через масовані ракетні атаки ЗС РФ по українській інфраструктурі чотири атомні станції були відключені від електропостачання. У зв'язку з цим підприємства було переведено на аварійний режим роботи.

Ще Фокус писав, що всі атомні електростанції України змогли відновити доступ до національної енергомережі. У МАГАТЕ зазначили, що Запорізька АЕС перебуває у режимі зупинки. Водночас станція потребує електропостачання для підтримки безпеки.