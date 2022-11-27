Российские ракетные удары могут привести к ядерной катастрофе, —The Guardian

Российские ракетные атаки на прошлой неделе отключили подачу электроэнергии на украинские АЭС и это является новой угрозой для Украины.

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На прошлой неделе массированный ракетный удар ВС РФ привел к отключению электроснабжения четырех АЗС в Украине. Из-за этого станции перешли на аварийный режим работы. На этом фоне растут опасения, что атаки России на украинскую энергосистему поставят под угрозу безопасность атомных электростанций, пишет The Guardian.

По словам президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, во время массированных российских ракетных обстрелов в среду, 23 ноября, все механизмы безопасности украинских АЭС сработали должным образом, но при этом были повреждены два генератора, что задержало перезапуск двух реакторов. По словам Котина, неоднократные отключения, вызванные новыми российскими ракетными ударами, могут нанести значительный ущерб АЭС, что может серьезно повлиять на энергоснабжение Украины и, возможно, на ядерную безопасность.

А такие ракетные удары по энергетической инфраструктуре, по данным украинской разведки, могут быть нанесены Россией уже в середине следующей недели.

Самая большая в Европе атомная электростанция, Запорожская АЭС была захвачена российскими войсками еще в марте этого года, в сентябре ее отключили от сети из-за частых обстрелов вокруг ее территории. Три другие АЭС — Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая, не являлись прямой целью недавних ракетных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

В то же время ракетные удары по высоковольтным линиям электропередач, трансформаторам и подстанциям привели к первому в истории одновременному аварийному отключению всех четырех АЭС.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, полная и одновременная потеря внешнего электроснабжения украинских АЭС показывает, что ситуация с ядерной безопасностью в Украине становится все более нестабильной и потенциально опасной.

По словам Котина, за все 40 лет работы украинских АЭС ничего подобного еще не происходило. По его словам, все украинские атомные электростанции имеют многоуровневую защиту, чтобы избежать катастрофы, подобной взрыву в Чернобыле.

Котин считает, что повторные ракетные атаки могут привести к большему количеству аварийных отключений АЭС, что, в свою очередь, может привести к непредсказуемым последствиям и в результате будет угрожать ядерной безопасности Украины.

Эксперты предполагают, что частые аварийные отключения АЭС могут привести к авариям на станциях.

Фокус уже подробно писал о ракетных ударах по Украине 23 ноября и о нарушении работы трех украинских АЭС.

Фокус также писал о том, что все АЭС Украины смогли восстановить доступ к национальной энергосети уже 25 ноября.

О том, как ракетные обстрелы приводят к остановке украинских АЭС, как работают атомные станции во внештатных ситуациях и чем грозит продолжение ракетного террора РФ, Фокус уже подробно писал.