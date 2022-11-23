Ракетный удар по Украине 23 ноября: нарушена работа трех АЭС

На данный момент известно, что вслед за Южноукраинской в аварийный режим перевели Ровенскую АЭС. А атомная станция в Хмельницкой области отключена от энергосистемы Украины.

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Вслед за остановкой Южноукраинской АЭС в аварийным режим переведена и Ровенская АЭС. Там отключены энергоблоки. Причина — резкое падение потребления электроэнергии в Украине из-за ударов по инфраструктуре. Производимое крупными электростанциями электричество пока некому поставлять. Также о том, что были отключены от системы энергоблоки ХАЭС, сообщил Сергей Гамалий, глава Хмельницкой ОВА.

Он отметил, что часть Хмельницкого осталась без водоснабжения, а большая часть районов области – без электричества.

[ + – ] Сообщение о ситуации в Хмельницкой области Фото: Скриншот

Напомним, ранее сообщалось, что были аварийно остановлены энергоблоки Южноукраинской АЭС, по той же причине – из-за отсутствия потребления.

[ + – ] В аварийный режим работы переведены три АЭС в Украине

Из-за ракетных ударов ВС РФ по территории Украины без света остались Харьков, Львов и даже большая часть Молдовы.

В киеве приостановлено водоснабжение. Есть информация о попадании ракеты в многоэтажный дом в Киевской области.

В КГГА также сообщили о девятерых пострадавших от обстрела в Киеве.