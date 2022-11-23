Ракетний удар по Україні 23 листопада: порушено роботу трьох АЕС

На цей момент відомо, що слідом за Південноукраїнською в аварійний режим перевели Рівненську АЕС. А атомна станція у Хмельницькій області відключена від енергосистеми України.

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Слідом за зупинкою Південноукраїнської АЕС в аварійний режим переведено і Рівненську АЕС. Там відключено енергоблоки. Причина — різке падіння споживання електроенергії в Україні через удари по інфраструктурі. Електрику, що виробляється великими електростанціями, поки нікому постачати. Також про те, що відключено від системи енергоблоки ХАЕС, повідомив Сергій Гамалій, голова Хмельницької ОВА.

Він зазначив, що частина Хмельницького залишилася без водопостачання, а більшість районів області — без електрики.

[ + – ] Повідомлення про ситуацію у Хмельницькій області Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аварійно зупинено енергоблоки Південноукраїнської АЕС, з тієї самої причини — через відсутність споживання.

[ + – ] В аварійний режим роботи переведено три АЕС в Україні

Через ракетні удари ЗС РФ територією України без світла залишилися Харків, Львів і навіть більша частина Молдови.

У Києві призупинено водопостачання. Є інформація про влучення ракети в багатоповерховий будинок у Київській області.

У КМДА також повідомили про дев'ятьох постраждалих від обстрілу в Києві.