Ракетный удар по Украине: есть попадание в многоэтажный дом в Вышгороде (видео)

По словам главы ОВА Алексея Кулебы, в регионе есть попадания по жилому сектору, а также инфраструктурным критическим объектам.

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В Киевской области в результате ракетных ударов ВС РФ есть попадания по жилому сектору и инфраструктурным критическим объектам. Об этом сообщил глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба. Также информацию подтвердил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Ракетный удар по Киевской области. На территории одного из районов области зафиксировано попадание в многоэтажку. Начался пожар. Полиция работает на месте происшествия, помогает преодолеть последствия вражеских обстрелов", – написал Небитов.

[ + – ] Последствия ракетного удара по жилому дому в Киевской области

О том, что ракета попала в многоэтажный дом в Вышгороде под Киевом, сообщил Антон Геращенко.

Напомним, из-за российских ракетных ударов вся Киевская область осталась без света, об этом сообщил Алексей Кулеба. В Киеве было приостановлено водоснабжение.

Также без света остались Львов и Харьков. В Харькове был остановлен весь электротранспорт. Людей эвакуировали из метро.

И из-за ракетных ударов по украинской инфраструктуре без света осталась Молдова. В местных пабликах сообщают, что было полностью обесточено Приднестровье, Кишинев и значительная часть страны.