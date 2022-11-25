Все АЭС остановились: атомная энергетика стала главной целью российских ракет

Каким образом ракетные обстрелы приводят к остановке украинских АЭС, как работают атомные станции во внештатных ситуациях и чем грозит продолжение ракетного террора.

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Уже подтверждены официально предварительные оценки об обесточивании всех энергоблоков на четырех действующих АЭС Украины, о чем во время массированного ракетного обстрела 23 ноября сообщал Фокус в своем обзоре "Атом под прицелом. Зачем Россия бьет ракетами по атомным станциям Украины".

Атомная генерация Украины — это 15 действующих энергоблоков суммарной мощностью 13,835 ГВт. А именно:

Запорожская АЭС (ЗАЭС): 6 энергоблоков ВВЭР-1000

Ровенская АЭС (РАЭС): 4 энергоблока (2 ВВЭР-1000 и 2 ВВЭР-440)

Хмельницкая АЭС (ХАЭС): 4 энергоблока ВВЭР-1000

Южно-Украинская АЭС (ЮУАЭС): 4 энергоблока ВВЭР-1000

В 2021 году атомная генерация несла основную нагрузку в энергосистеме — ее доля увеличилась на 4 процентных пункта до 55%. То есть, для энергосистемы страны атомная энергетика — базовая.

[ + – ] Крупнейшая в Украине и Европе ЗАЭС захвачена россиянами Фото: zn.ua

"Вчерашний удар имел тяжелые последствия. Произошел блэкаут. Все атомные электростанции Украины были обесточены. Это первый случай, когда все четыре украинских АЭС были обесточены одновременно", – заявил на критическом заседании министров энергетики ЕС министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Министр также подчеркнул, что мир еще никогда не видел, чтобы столько блоков АЭС одновременно находились в режиме блэкаута и призвал не оставлять такие атаки страны-террориста без ответа.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси подтвердил, что Украина сообщила МАГАТЭ о вынужденной работе энергоблоков от дизельных генераторов для питания электроэнергией в режиме остановки.

"Полная и одновременная потеря внешнего электроснабжения украинских атомных электростанций приводит к тому, что ситуация с ядерной безопасностью в стране становится все более шаткой, сложной и опасной", – заявил Гросси.

Относительно положения дел на оккупированной ЗАЭС в МАГАТЭ сообщили, что аварийные дизель-генераторные станции работали с 15:30 23 ноября почти до 9 утра следующего дня, когда удалось получить доступ к основной линии 750 кВ и резервной 330 кВ. В МАГАТЕ добавили, что четыре блока ЗАЭС теперь остаются в режиме холодной остановки, тогда как два других блока возвращаются к горячей остановке, что позволяет обеспечивать АЭС паром, а Энергодар теплом.

Как писал Фокус в недавнем обзоре "Атом под прицелом. Зачем Россия бьет ракетами по атомным станциям Украины" обесточенные реакторы переходят в режим "холодной остановки" во время которой прекращается генерация электроэнергии. Из-за этого в энергосистеме возникает дефицит электроэнергии, что и произошло 23 ноября 2022 года.

Чтобы спровоцировать остановку АЭС и колоссальный дефицит электроэнергии в Украине, российские террористы бьют по узловым трансформаторным подстанциям и перебивают линии снятия мощности. Поскольку отключение АЭС от сети может иметь угрожающие последствия блоки немедленно подключаются к аварийным дизель-генераторам.

Как объяснила в комментарии Фокусу Ольга Кошарна, эксперт по ядерной энергетике, резервные генераторы включаются чтобы перевести блок в холодное состояние, снизив температуру первого контура, который снимает тепло от ядерной реакции, на что уходит 15 часов. Далее электроэнергия необходима для работы насосов и прочего оборудования. Собеседница Фокуса предупреждает, что если и генераторы откажут — начинается отсчет времени до начала расплавления активной зоны реактора, что чревато последствиями, как на Фукусиме.

Повторение терактов против украинских АЭС нельзя исключать. После первого прецедента 11 октября атаки энергетической инфраструктуры регулярно повторяются. Как только украинская сторона успевает хоть как-то отремонтировать повреждения, страна-террорист накапливает ракеты для следующего удара. "Поскольку до начала войны украинская и российская энергосистемы были синхронизированы, россияне хорошо знают все "тонкие места", куда нужно наносить удары", — объясняет в комментарии Фокусу Ольга Кошарна.

[ + – ] ХАЭС уже была обесточена из-за ракетного обстрела 15 ноября Фото: Facebook

Напомним, предыдущая ракетная атака, которая состоялась 15 ноября, также преследовала цель обесточить украинские АЭС. Тогда врагу удалось на девять часов оставить без электроснабжения ХАЭС и частично ограничить доступ к сети РАЭС. Подробности об этом событии стали известны только из сообщения МАГАТЭ.

Ранее Фокус анализировал как в условиях блэкаутов работает украинский бизнес — от IT-компаний до магазинов и кафе. Также Фокус назвал ТОП-10 товаров, которыми запасаются украинцы во время войны, чтобы пережить продолжительные отключения света.