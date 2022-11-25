Усі АЕС зупинилися: атомна енергетика стала головною ціллю російських ракет

Як ракетні обстріли призводять до зупинки українських АЕС, як працюють атомні станції у позаштатних ситуаціях і чим загрожує продовження ракетного терору.

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Вже підтверджено офіційно попередні оцінки про знеструмлення всіх енергоблоків на чотирьох робочих АЕС України, про що під час масованого ракетного обстрілу 23 листопада повідомляв Фокус у своєму огляді "Атом під прицілом. Навіщо Росія б'є ракетами по атомних станціях України".

Атомна генерація України — це 15 робочих енергоблоків, сумарною потужністю 13,835 ГВт. А саме:

Запорізька АЕС (ЗАЕС): 6 енергоблоків ВВЕР-1000

Рівненська АЕС (РАЕС): 4 енергоблоки (2 ВВЕР-1000 та 2 ВВЕР-440)

Хмельницька АЕС (ХАЕС): 4 енергоблоки ВВЕР-1000

Південноукраїнська АЕС (ПАЕС): 4 енергоблоки ВВЕР-1000

2021 року атомна генерація несла основне навантаження в енергосистемі — її частка збільшилася на 4 відсоткові пункти до 55%. Тобто для енергосистеми країни атомна енергетика є базовою.

[ + – ] Найбільша в Україні та Європі ЗАЕС захоплена росіянами Фото: zn.ua

"Учорашній удар мав тяжкі наслідки. Відбувся блекаут. Усі атомні електростанції України знеструмлені. Це перший випадок, коли всі чотири українські АЕС знеструмили одночасно", — заявив на критичному засіданні міністрів енергетики ЄС міністр енергетики України Герман Галущенко.

Міністр також наголосив, що світ ще ніколи не бачив, щоб стільки блоків АЕС одночасно перебували в режимі блекауту, та закликав не залишати такі атаки країни-терориста без відповіді.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Мар'яно Гроссі підтвердив, що Україна повідомила МАГАТЕ про вимушену роботу енергоблоків від дизельних генераторів для живлення електроенергією в режимі зупинки.

"Повна та одночасна втрата зовнішнього електропостачання українських атомних електростанцій призводить до того, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає дедалі хиткішою, складнішою і небезпечнішою", — заявив Гроссі.

Щодо стану справ на окупованій ЗАЕС у МАГАТЕ повідомили, що аварійні дизель-генераторні станції працювали з 15:30 23 листопада майже до 9 ранку наступного дня, коли вдалося отримати доступ до основної лінії 750 кВ та резервної 330 кВ. У МАГАТЕ додали, що чотири блоки ЗАЕС тепер залишаються в режимі холодної зупинки, тоді як два інші блоки повертаються до гарячої зупинки, що дозволяє забезпечувати АЕС парою, а Енергодар — теплом.

Як писав Фокус у недавньому огляді "Атом під прицілом. Навіщо Росія б'є ракетами по атомних станціях України" знеструмлені реактори переходять у режим "холодної зупинки", під час якої припиняється генерація електроенергії. Через це в енергосистемі виникає дефіцит електроенергії, що сталося 23 листопада 2022 року.

Щоб спровокувати зупинку АЕС та колосальний дефіцит електроенергії в Україні, російські терористи б'ють по вузлових трансформаторних підстанціях та перебивають лінії зняття потужності. Оскільки відключення АЕС від мережі може мати загрозливі наслідки, блоки негайно підключаються до аварійних дизель-генераторів.

Як пояснила у коментарі Фокусу Ольга Кошарна, експертка з ядерної енергетики, резервні генератори включаються, щоб перевести блок у холодний стан, знизивши температуру першого контуру, який знімає тепло від ядерної реакції, на що йде 15 годин. Далі електроенергія потрібна для роботи насосів та іншого обладнання. Співрозмовниця Фокусу попереджає, що якщо й генератори відмовлять — починається відлік часу до початку розплавлення активної зони реактора, що загрожує наслідками, як на Фукусімі.

Повторення терактів проти українських АЕС не можна виключати. Після першого прецеденту 11 жовтня атаки енергетичної інфраструктури регулярно повторюються. Щойно українська сторона встигає хоч якось відремонтувати пошкодження, країна-терорист накопичує ракети для наступного удару. "Оскільки до початку війни українська та російська енергосистеми були синхронізовані, росіяни добре знають усі "тонкі місця", куди потрібно завдавати ударів", — пояснює у коментарі Фокусу Ольга Кошарна.

[ + – ] ХАЕС вже знеструмлено через ракетний обстріл 15 листопада Фото: Facebook

Нагадаємо, попередня ракетна атака, яка відбулася 15 листопада, також мала на меті знеструмити українські АЕС. Тоді ворогові вдалося на дев'ять годин залишити без електропостачання ХАЕС та частково обмежити доступ до мережі РАЕС. Подробиці про цю подію стали відомі лише з повідомлення МАГАТЕ.

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