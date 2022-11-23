Б'ють по підстанціях та лініях електропередач АЕС: куди цільяться росіяни, щоб знеструмити Україну

Після визнання Європарламентом Росії країною-спонсором тероризму агресор 23 листопада вчинив черговий теракт проти української енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу опинилися відключеними від енергосистеми блоки на трьох українських АЕС. Якими наслідками загрожує ситуація атомній енергетиці та всій енергосистемі.

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Україна 23 листопада знову зазнала масованого ракетного обстрілу. Жителі різних міст почули гучні вибухи і залишилися без світла. Тим часом телеграм-канали написали про аварійну зупинку енергоблоків Південноукраїнської АЕС. А голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про відключення від енергосистеми блоків Хмельницької АЕС. Крім цього, надійшла інформація про переведення в аварійний режим Рівненської АЕС. Враховуючи, що Запорізька АЕС захоплена росіянами і з 11 вересня повністю переведена в холодний режим, внаслідок обстрілу 23 листопада, за попередніми даними, вимкнено всю українську атомну енергетику — 15 робочих енергоблоків сумарною потужністю 13,835 ГВт на чотирьох АЕС. Перевірити інформацію та отримати додаткові відомості зараз дуже важко через глобальні перебої зі зв'язком по всій Україні. Тим часом у своєму новому огляді Фокус аналізує, яку загрозу атомній енергетиці несе російський енергетичний тероризм і як працюють АЕС у позаштатних ситуаціях.

"Вплив ракетних обстрілів на роботу АЕС досить суттєвий, але інформацію про це закрито. Наприклад, подробиці про останні події на РАЕС та ХАЕС [маються на увазі наслідки обстрілу 15 листопада], через які виник відчутний дефіцит електроенергії, ми дізналися тільки з повідомлення МАГАТЕ", — зазначив у коментарі Фокусу Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій.

Уточнимо, раніше в МАГАТЕ повідомили, що під час російського ракетного обстрілу 15 листопада Хмельницька атомна електростанція (ХАЕС) повністю втратила доступ до електромережі і була змушена на дев'ять годин перемикнутися на дизельні генератори. Відповідно, тепер слід очікувати на реакцію МАГАТЕ на обстріл 23 листопада, наслідки якого можуть бути ще серйознішими для української енергосистеми.

"15 листопада росіяни били по вузлових трансформаторних підстанціях, через що на ХАЕС перебили всі чотири лінії зняття потужності по 750 кВ. На РАЕС перебили одну лінію 750 кВ, через що блоки ВВЕР-1000 зупинилися, а два менші реактори в сукупності давали 600 мВт. На Південноукраїнській станції також перебили одну лінію на Одесу. В результаті, через обстріл 15 листопада відразу Україна втратила 4 тис. МВт потужностей. Оскільки до початку війни українська та російська енергосистеми були синхронізовані, росіяни добре знають усі "тонкі" місця", куди потрібно завдавати ударів", — пояснює Ольга Кошарна, експертка з атомної енергетики.

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Повернення світла: від чого залежать віялові відключення та коли вони припиняться

Співрозмовниця Фокусу уточнює, що на час відключення електроживлення від мережі на енергоблоках АЕС включаються резервні генератори, а якщо й вони відмовлять — почнеться відлік часу до початку розплавлення активної зони реактора, що може призвести до наслідків, як на Фукусімі.

Нагадаємо, під час відключення від мережі реактори переходять у режим "холодної зупинки" та не генерують електроенергію. У такому стані блоки не генерують електроенергію, і в енергосистемі виникає дефіцит генерації, що, мабуть, відбувається після обстрілу 23 листопада.

Як зазначив у коментарі Фокусу Юрій Корольчук, у холодному стані енергоблоки можуть працювати від генераторів 10-14 днів, яких має вистачити для розв'язання питання навіть із блекаутом глобального масштабу. Тому українцям залишається сподіватися на безперебійну роботу генераторів на АЕС та достатні запаси палива для них.

На жаль, повторення таких актів тероризму виключати не можна. Як зазначає Кошарна, атаки повторюються, щойно українська сторона встигає хоч якось відремонтувати пошкодження. Доказом цього стала масована атака 23 жовтня, наслідки якої ще належить оцінити.

Нагадаємо, деякі регіони України знеструмлені після того, як ЗС РФ здійснила масований обстріл України 23 листопада.

Раніше Фокус писав, що внаслідок обстрілів Запорізької атомної електростанції у тимчасово окупованому Енергодарі, які сталися минулими вихідними, пошкоджено резервуари для зберігання конденсату.

Як повідомлялося, енергетики вже працюють над тим, щоб відновити електропостачання у всіх регіонах країни. Для цього знадобиться час, оскільки масштаби руйнувань дуже великі.