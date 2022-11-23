Бьют по подстанциям и линиям электропередач АЭС: куда целятся россияне, чтобы обесточить Украину

После признания Европарламентом России страной — спонсором терроризма агрессор 23 ноября совершил очередной теракт против украинской энергетической инфраструктуры. В результате обстрела оказались отключенными от энергосистемы блоки на трех украинских АЭС. Какими последствиями угрожает ситуация атомной энергетике и всей энергосистеме.

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Украина 23 ноября вновь подверглась массированным ракетным обстрелам. Жители разных городов услышали оглушительные взрывы и остались без света. Тем временем, телеграм-каналы написали об аварийной остановке энергоблоков Южноукраинской АЭС. А глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил об отключении от энергосистемы блоков Хмельницкой АЭС. Кроме этого, поступила информация о переводе в аварийный режим Ривненской АЭС. Учитывая, что Запорожская АЭС захвачена россиянами и с 11 сентября полностью переведена в холодный режим, в результате обстрела 23 ноября, по предварительным данным, оказалась выключена вся украинская атомная энергетика — 15 действующих энергоблоков суммарной мощностью 13,835 ГВт на четырех АЭС. Проверить информацию и получить дополнительные сведения сейчас крайне затруднительно из-за глобальных перебоев со связью по всей Украине. Тем временем, в своем новом обзоре Фокус анализирует, какую угрозу для атомной энергетики несет российский энергетический терроризм и как работают АЭС во внештатных ситуациях.

"Влияние ракетных обстрелов на работу АЭС достаточно существенно, но информация об этом закрыта. Например, подробности о последних событиях на РАЭС и ХАЭС [имеются в виду последствия обстрела 15 ноября], из-за которых возник ощутимый дефицит электроэнергии, мы узнали только из сообщения МАГАТЭ", — отметил в комментарии Фокусу Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий.

Уточним, ранее в МАГАТЭ сообщили, что во время российских ракетных обстрелов 15 ноября Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС) полностью потеряла доступ к электросети и была вынуждена на девять часов переключиться на дизельные генераторы. Соответственно, теперь следует ожидать реакции МАГАТЭ на обстрел 23 ноября, последствия которого могут быть еще более серьезными для украинской энергосистемы.

"15 ноября россияне били по узловым трансформаторным подстанциям, из-за чего на ХАЕС перебили все четыре линии снятия мощности по 750 кВ. На РАЕС перебили одну линию 750 кВ, из-за чего блоки ВВЭР-1000 остановились, а два меньших реактора в совокупности давали 600 мВт. На Южноукраинской станции также перебили одну линию на Одессу. В результате, из-за обстрела 15 ноября в одночасье Украина потеряла 4 тыс. МВт мощностей. Поскольку до начала войны украинская и российская энергосистемы были синхронизированы, россияне хорошо знают все "тонкие места", куда нужно наносить удары", — объясняет Ольга Кошарна, эксперт по атомной энергетике.

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Возвращение света: от чего зависят веерные отключения и когда они прекратятся

Собеседница Фокуса уточняет, что на время отключении электропитания от сети на энергоблоках АЭС включаются резервные генераторы, а если и они откажут — начнется отсчет времени до начала расплавления активной зоны реактора, что чревато последствиями, как на Фукусиме.

Напомним, во время отключения от сети реакторы переходят в режим "холодной остановки" и не генерирует электроэнергию. В таком состоянии блоки не генерируют электроэнергию и в энергосистеме возникает дефицит генерации, что, по всей видимости, происходит после обстрела 23 ноября.

Как отметил в комментарии Фокусу Юрий Корольчук, в холодном состоянии энергоблоки могут работать от генераторов 10-14 дней, которых должно хватить для решения вопроса даже с блэкаутом глобального масштаба. Поэтому украинцам остается надеяться на бесперебойную работу генераторов на АЭС и достаточные запасы топлива для них.

К сожалению, повторения подобных актов терроризма исключать нельзя. Как отмечает Кошарна, атаки повторяются, как только украинская сторона успевает хоть как-то отремонтировать повреждения. Доказательством этому стала массированная атака 23 октября, последствия которой еще только предстоит оценить.

Напомним, некоторые регионы Украины обесточены после того, как ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины 23 ноября.

Ранее Фокус писал, что в результате обстрелов Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном Энергодаре, которые произошли в минувшие выходные, были повреждены резервуары для хранения конденсата.

Как сообщалось, энергетики уже работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение во всех регионах страны. Для этого понадобится время, так как масштабы разрушений очень большие.