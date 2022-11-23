Блэкаут в Украине из-за обстрелов ВС РФ: как обстоит ситуация со светом в регионах (фото)

Из-за российских обстрелов была нарушена работа энергоблоков трех украинских АЭС, а в некоторых регионах, помимо электроэнергии, отсутствуют отопление и водоснабжение.

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Некоторые регионы Украины обесточены после того, как ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины 23 ноября. Из-за ракетных атак также была нарушена работа энергоблоков трех украинских АЭС. Фокус в одном материале собрал информацию о том, что известно о масштабном блэкаут в Украине.

Массированный обстрел ВС РФ — блэкаут в Украине

Харьков и Харьковская область были обесточены на фоне масштабной ракетной атаки ВС РФ. По словам главы областной военно-гражданской администрации Олега Синегубова, блэкаут в регионе произошел из-за повреждения общей энергосистемы Украины.

Мэр Харькова Игорь Терехов, в свою очередь, сообщал, что в областном центре полностью обесточен наземный транспорт. После отключения света власти объявили эвакуацию граждан из метрополитена.

[ + – ] Харьковская область и Харьков обесточены из-за ракетных ударов ВС РФ

Из-за повреждения объектов критической инфраструктуры полностью отсутствует электроснабжение в Одесской области. Глава областной военно-гражданской администрации Максим Марченко отметил, что о каких-либо изменениях в работе электросетей бытовых потребителей будут информировать дополнительно.

Пресс-служба горводоканала Одессы также проинформировала, что из-за блэкаута в городе были остановлены насосные станции, из-за чего бытовые потребители остались без централизованного водоснабжения.

[ + – ] Одесская область обесточена из-за ракетных ударов ВС РФ

Похожая ситуация в Днепропетровской области. По словам главы ОВА Валентина Резниченко, из-за повреждения критической инфраструктуры и резкого снижения напряжения в регионе временно отсутствует электроснабжение.

"Обесточены и водоканалы. Имеются перебои с водой. Работают все службы. Набираемся терпения и упрямства", — добавил Резниченко, комментируя блэкаут в Днепропетровской области.

[ + – ] В Днепропетровской области начались аварийные отключения света

После массированного обстрела также полностью обесточена Черниговская область. Руководитель ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что ремонтные бригады уже приступили к ликвидации последствий ракетных ударов ВС РФ. На фоне блэкаута в Черниговской области развернуты "Пункти незламності".

[ + – ] Черниговская область обесточена из-за ракетных ударов ВС РФ

ВС РФ в ходе масштабного обстрела атаковали Львовскую область, а прилеты ракет зафиксированы на электроподстанциях. Руководитель ОВА Максим Козицкий сообщил, что после ракетных ударов 1,5 млн человек остались без электроэнергии в Яворовском, Львовском и Червоноградском районах.

Полностью без света также остался Львов. По словам мэра Андрея Садового, после введения аварийных отключений приостановлено водо- и теплоснабжение, а трамваи и троллейбусы временно не курсируют по городу.

[ + – ] Львовская область обесточена из-за ракетных ударов ВС РФ [ + – ] Львов обесточен из-за ракетных ударов ВС РФ

Несколько громад Хмельницкой области остались без электроснабжения из-за перепадов напряжения. Часть областного центра, по словам главы ОВА Сергея Гамалия, осталась без воды, а ремонтные бригады уже занимаются ликвидацией последствий блэкаута.

[ + – ] В Хмельницкой области начались аварийные отключения света

Аварийные отключения света стартовали на территории Николаевской области по распоряжению "Укрэнерго". Глава областной военно-гражданской администрации Виталий Ким сообщил, что после стабилизации ситуации в энергосистеме подача электроэнергии бытовым потребителям будет возобновлена.

[ + – ] В Николаевской области начались аварийные отключения света

Руководитель Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил о ракетном ударе по объекте энергоинфраструктуры, из-за чего в регионе отстутствует электричество. Чиновник призвал мирных граждан не паниковать и добавил, что ремотные бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрелов.

[ + – ] В Кировоградской области начались аварийные отключения света

В Сумской области также начали действовать аварийные отключения света после массированных ракетных ударов ВС РФ.

[ + – ] В Сумской области начались аварийные отключения света

Киевская область была полностью обесточена после нескольких прилетов российских ракет, которые зафиксированы на объектах критической инфраструктуры. Руководитель ОВА Алексей Кулеба также предупредил, что частично отсутствует водо- и теплоснабжение в столичном регионе.

Помимо этого, ВС РФ также атаковали объекты гражданской инфраструктуры — зафиксированы попадания в многоэтажки в Вышгороде и частный сектор в Чабанах. Как минимум один человек погиб, еще двадцать получили различные ранения в результате вражеских обстрелов.

ВС РФ также осуществили массированный ракетный удар по Киеву, а во время воздушной тревоги в нескольких районах столицы прогремели взрывы. По словам мэра Виталия Кличко, часть областного центра обесточена.

"Из-за обстрелов водоснабжение прекращено во всем Киеве. Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее его восстановить. Просим, на всякий случай, запастись водой. Уже 9 пострадавших в результате взрывов в столице. 8 из них госпитализированы в медучреждения Киева. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте", — добавил Кличко, комментируя ракетные удары ВС РФ по Киеву.

[ + – ] Киевская область обесточена из-за ракетных ударов ВС РФ [ + – ] В Киеве из-за обстрелов частично отсутствует вода и электроэнергия

Из-за российских ракетных ударов частично обесточена Черкасская область. Глава ОВА Игорь Табурец предупредил, что в регионе начали действовать аварийные отключения света.

[ + – ] В Черкасской области начались аварийные отключения света

Аварийные отключения света по распоряжению "Укрэнерго" также начали действовать на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

[ + – ] В Ивано-Франковской и Закарпатской областях начались аварийные отключения света [ + – ] В Ивано-Франковской и Закарпатской областях начались аварийные отключения света

Электроснабжение также отсутствует в Ровенской области. Ремонтные бригады уже приступили к ликвидации аварийной ситуации, а на территории региона ОВА развернула "Пункти незламності".

[ + – ] В Ровенской области свет отключили всем очередям бытовых потребителей

Все очереди бытовых потребителей в Черновицкой и Тернопольской областях остались без электроэнергии.

[ + – ] Аварийные отключения света начались в Тернопольской области [ + – ] Аварийные отключения света начались в Черновицкой области

Массированный обстрел ВС РФ — аварийные отключения света

После ракетных ударов российских войск во всех регионах Украины 23 ноября начали действовать аварийные отключения света. Более жесткие ограничения для бытовых потребителей, как предупреждали в "Укрэнерго", будут актуальными в течение текущих суток. Масштабные аварийные отключения света энергетикам пришлось ввести для предотвращения возможных аварий на объектах критической инфраструктуры.

Массированный обстрел ВС РФ — отключения АЭС в Украине

Из-за массированных ракетых ударов работа сразу трех АЭС в Украине была нарушена. Энергоблоки Южноукраинской и Ровенской атомных электростанций были переведены в аварийный режим из-за низкого уровня потребления энергии бытовыми потребителями. Хмельницкая АЭС, в свою очередь, полностью отключена от энергосистемы Украины после ракетных ударов ВС РФ.

Стоит также отметить, что из-за атаки России без электроэнергии также осталась Молдова. В Кишиневе зафиксирован блэкаут, на фоне которого был оставлен наземный электротранспорт, а местные жители соседней страны, помимо этого, жалуются на проблемы с мобильной связью и водоснабжением.

Отметим, что 23 ноября российские войска осуществили массированный обстрел Украины, выпустив в направлении мирных городов десятки крылатых ракет.