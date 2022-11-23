23 ноября во всех регионах Украины действуют аварийные отключения света, — "Укрэнерго"

В компании утверждают, что более жесткие ограничения будут актуальны в течение текущих суток.

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В среду, 23 ноября, во всех регионах Украины ввели аварийные отключения света. Об этом информирует пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго".

В сообщении сказано, что на нескольких объектах критической инфраструктуры зафиксированы прилеты после того, как ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины.

Из-за повреждений во всех регионах страны ввели аварийные отключения света, которые будут действовать с 14:45 в течение суток. На такой шаг, как отмечают в "Укрэнерго" пришлось пойти для предотвращения возможных аварий на объектах критической инфраструктуры.

К ликвидации последствий ракетных ударов ВС РФ спасатели должны были приступить после отбоя воздушной тревоги.

"Но из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных ракетами террористов, могут продолжаться дольше. В период отсутствия электроэнергии, просим позаботиться о себе и родных, а также помочь нуждающимся рядом", — говорится в сообщении "Укрэнерго", в котором компания анонсировала аварийные отключения света во всех регионах Украины.

Отметим, что после массированного обстрела Украины были аварийно отключены все энергоблоки Южноукраинской АЭС. Остановка, по данным журналистов, произошла на фоне резкого сокращения потребления энергии бытовыми клиентами.

Также сообщалось, что после ракетных ударов ВС РФ метро Киева начало работать в ограниченном режиме, а в Харькове полностью обесточен весь электротранспорт.