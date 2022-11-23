"Просим не паниковать": на Южноукраинский АЭС аварийно остановили энергоблоки

По информации журналистов. остановка произошла из-за понижения частоты в сети.

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На Южноукраинской АЭС были аварийно остановлены энергоблоки. Об этом сообщает телеканал "Прямой".

Остановка энергоблоков произошла из-за отсутствия понижения частоты в сети, что произошло из-за поврежденных магистралей. Граждан просят не паниковать.

Южноукраинская атомная электростанция расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области. Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

Напомним, сегодня днем ВС РФ обстреляли объекты инфраструктуры в Киеве и других городах. Мэр Виталий Кличко сообщил, что ракеты попали по неназванному объекту инфраструктуры и в жилой дом. Предварительно, один человек погиб. В столице начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Также взрывы были слышны в Виннице, ракетные удары были нанесены по по объектам критической инфраструктуры, и в Днепре.

Средства ПВО сработали в Киевской, Николаевской, Полтавской областях и Кривом Роге.

Перебои со светом начались в Киеве, Запорожье, Харькове, Кривом Роге, Сумах, Ровно, Полтаве, Одессе. Львов остался без света полностью. Также без света осталась почти вся территория Молдовы.

В Харькове полностью остановлен весь электротранспорт. В Киеве приостановлено водоснабжение.

В Укренерго уже предупредили, что аварийные отключения электроэнергии по всей Украине могут продолжаться около суток.