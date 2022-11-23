"Просимо не панікувати": на Південноукраїнській АЕС аварійно зупинили енергоблоки
За інформацією журналістів. зупинка сталася через зниження частоти мережі.
На Південноукраїнській АЕС аварійно зупинили енергоблоки. Про це повідомляє телеканал "Прямий".
Зупинка енергоблоків сталася через відсутність зниження частоти в мережі, що сталося через пошкоджені магістралі. Громадян просять не панікувати.
Південноукраїнська атомна електростанція розташована на берегах Південного Бугу у місті Южноукраїнськ Миколаївської області. Входить до складу Південноукраїнського енергетичного комплексу.
Нагадаємо, сьогодні вдень ЗС РФ обстріляли об'єкти інфраструктури у Києві та інших містах. Мер Віталій Кличко повідомив, що ракети потрапили по неназваному об'єкту інфраструктури та до житлового будинку. Попередньо одна людина загинула. У столиці почалися перебої з водопостачанням та електроенергією.
Також вибухи було чутно у Вінниці, ракетні удари завдано по об'єктах критичної інфраструктури, та у Дніпрі.
Засоби ППО спрацювали у Київській, Миколаївській, Полтавській областях та Кривому Розі.
Перебої зі світлом розпочалися у Києві, Запоріжжі, Харкові, Кривому Розі, Сумах, Рівному, Полтаві, Одесі. Львів лишився без світла повністю. Також без світла лишилася майже вся територія Молдови.
У Харкові повністю зупинено весь електротранспорт. У Києві призупинено водопостачання.
В Укренерго вже попередили, що аварійні відключення електроенергії по всій Україні можуть тривати близько доби.