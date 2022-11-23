"Просимо не панікувати": на Південноукраїнській АЕС аварійно зупинили енергоблоки

За інформацією журналістів. зупинка сталася через зниження частоти мережі.

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На Південноукраїнській АЕС аварійно зупинили енергоблоки. Про це повідомляє телеканал "Прямий".

Зупинка енергоблоків сталася через відсутність зниження частоти в мережі, що сталося через пошкоджені магістралі. Громадян просять не панікувати.

Південноукраїнська атомна електростанція розташована на берегах Південного Бугу у місті Южноукраїнськ Миколаївської області. Входить до складу Південноукраїнського енергетичного комплексу.

Нагадаємо, сьогодні вдень ЗС РФ обстріляли об'єкти інфраструктури у Києві та інших містах. Мер Віталій Кличко повідомив, що ракети потрапили по неназваному об'єкту інфраструктури та до житлового будинку. Попередньо одна людина загинула. У столиці почалися перебої з водопостачанням та електроенергією.

Також вибухи було чутно у Вінниці, ракетні удари завдано по об'єктах критичної інфраструктури, та у Дніпрі.

Засоби ППО спрацювали у Київській, Миколаївській, Полтавській областях та Кривому Розі.

Перебої зі світлом розпочалися у Києві, Запоріжжі, Харкові, Кривому Розі, Сумах, Рівному, Полтаві, Одесі. Львів лишився без світла повністю. Також без світла лишилася майже вся територія Молдови.

У Харкові повністю зупинено весь електротранспорт. У Києві призупинено водопостачання.

В Укренерго вже попередили, що аварійні відключення електроенергії по всій Україні можуть тривати близько доби.