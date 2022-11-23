23 листопада у всіх регіонах України діють аварійні відключення світла, — "Укренерго"

Жорсткіші обмеження будуть актуальними протягом цієї доби.

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У середу, 23 листопада, у всіх регіонах України запровадили аварійні відключення світла. Про це повідомляє пресслужба національної енергетичної компанії "Укренерго".

У повідомленні сказано, що на кількох об'єктах критичної інфраструктури зафіксовано прильоти після того, як ЗС РФ здійснили масований обстріл України.

Через ушкодження у всіх регіонах країни запровадили аварійні відключення світла, які діятимуть з 14:45 протягом доби. На такий крок, як зазначають в "Укренерго", довелося піти для запобігання можливим аваріям на об'єктах критичної інфраструктури.

До ліквідації наслідків ракетних ударів ЗС РФ рятувальники мали розпочати після відбою повітряної тривоги.

"Але через мороз і крижаний дощ у деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть продовжуватися довше. У період відсутності електроенергії, просимо подбати про себе і рідних, а також допомогти поруч тим, хто потребує цього", — йдеться в повідомленні. "Укренерго", де компанія анонсувала аварійні відключення світла в усіх регіонах України.

Зазначимо, що після масованого обстрілу України аварійно відключили всі енергоблоки Південноукраїнської АЕС. Зупинка, за даними журналістів, сталася на тлі різкого скорочення споживання побутовими клієнтами енергії.

Також повідомлялося, що після ракетних ударів ЗС РФ метро Києва почало працювати в обмеженому режимі, а в Харкові повністю знеструмлено весь електротранспорт.