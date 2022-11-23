Метро Києва працює в обмеженому режимі після ракетних ударів ЗС РФ, — КМДА

Через обстріл також повністю знеструмлено електротранспорт Харкова, а з метрополітену проводять евакуацію людей.

Related video

Метро Києва почало працювати в обмеженому режимі після того, як ЗС РФ здійснила нові ракетні удари по столиці. Про це попереджає пресслужба КМДА.

За даними адміністрації, метро Києва зараз працює в обмеженому режимі, оскільки цивільне населення використовує метрополітен як сховища від ракетних атак ЗС РФ.

Висаджування пасажирів здійснюватиметься лише на тих станціях, де немає масового скупчення людей.

"Щодо змін у роботі метро — стежте за повідомленнями на станціях. Нагадуємо, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками", — додали в КМДА, анонсуючи зміни в роботі метро Києва.

Крім того, через нові ракетні удари та відключення світла було зупинено електротранспорт у Харкові. Цю інформацію у своєму Telegram-каналі підтвердив мер обласного центру Ігор Терехов. За його словами, після ракетних ударів ЗС РФ електротранспорт Києва зупинив свою роботу, а фахівці здійснюють евакуацію людей з метрополітену.

"На маршрути наземного електричного транспорту виведено додаткові автобуси", — додав Терехов у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що 23 листопада ЗС РФ здійснили масований обстріл України, а ракети окупанти випустили у напрямку кількох великих міст. Внаслідок прильоту російських снарядів Львів повністю знеструмлений, а кілька районів Кривого Рогу залишилися без світла.

Крім цього, ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Києву та області, а прильоти ракет зафіксовані по об'єктах енергоінфраструктури та житловому багатоквартирному будинку.